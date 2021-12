La moda del tatuaje también ha llegado al mundo de la música y son muchos los artistas que han apostado por llenar su piel de dibujos con sorprendentes historias. Lady Gaga es, sin duda alguna, uno de los máximos exponentes de la tinta en el mundo de Hollywood, y así lo ha demostrado, luciendo sus espectaculares tatuajes allí donde va. Así lo reseñó Europa FM.

Sin embargo, al contrario que muchos otros artistas, la cantante estadounidense solo tiene un lado de su cuerpo tatuado, el izquierdo. ¿El motivo? Su padre le pidió que tan solo tatuara un lado de su cuerpo. Así, tal y como explicaba la cantante, su lado tatuado representa su espíritu ‘Gaga’, mientras que el lado sin tatuajes hace referencia a su espíritu más ‘Lady’.

A pesar de su amor por todos los tatuajes que luce, la cantante tampoco ha tenido reparo a la hora de ocultar en diversas ocasiones sus tatuajes más visibles.

Lady Gaga ha usado su piel para mostrarnos algunas de las inspiraciones más importantes de su vida: desde su familia, hasta la música, pasando por su libro favorito, sus símbolos más especiales y un error de borracha que acabó enmendando.

Te explicamos cuáles son los tatuajes de Lady Gaga, cuál es el significado de cada uno de ellos y cómo consigue ocultarlos.

El símbolo de la paz

La paz y la serenidad son clave en la vida de Lady Gaga. La cantante ha decidido incluir el símbolo de la paz en su muñeca izquierda, inspirado en el músico John Lennon, para representar su lucha constante por la igualdad y la paz.

Cita de Rainer Maria Rilke

Uno de los tatuajes más visibles de Lady Gaga no es otro que la frase que lleva tatuada en su brazo izquierdo. Se trata de una cita de Cartas a un joven poeta, uno de los libros favoritos de la artista, escrito por el filósofo alemán Rainer Maria Rilke.

“En la hora más profunda de la noche, pregúntate a ti mismo si morirías si te prohibieran escribir. Y mira profundamente en tu corazón donde se extiende tus raíces, la respuesta, y pregúntate, ¿debo escribir?”, se puede leer en este tatuaje.

Homenaje a su padre

Lady Gaga mantiene una relación muy estrecha con su padre, Joe Germanotta. Es por ello que, tras una complicada operación de corazón a la que tuve que someterse su progenitor, la cantante decidió tatuarse en su hombro la palabra “dad” (papá) encerrada en un corazón como homenaje a su padre.

El símbolo de sirena

Si hay algo que levante verdadera pasión a Lady Gaga es el mundo de las sirenas. La cantante tiene claro que, si pudiera, en otra vida habría querido ser una sirena. Así se presentó también en el videoclip de You & I, donde dio vida a la sirena Yuyi.

Sin embargo, relacionado con el mar, la artista lleva tatuada un ancla, relacionada con su ser mitológico favorito.

Un ratón por su hermana

Gaga también mantiene una gran amistad con su hermana, Natalie, diseñadora de moda. La cantante la suele recordar habitualmente y es por ello que decidió tatuarse un símbolo atribuido a su hermana, a la que ella ha apodado cariñosamente ‘mouse’ (ratoncillo).

Así, la cantante optó por un dibujo de un ratón con una aguja, al igual que los simpáticos amigos peludos que acompañaban a Cenicienta en la película de Disney, y representar así su auténtica pasión por la moda.

Sus raíces italianas

La artista lleva la imagen de un pequeño querubín renacentista, un tatuaje que conecta a Gaga con su familia italiana y con el mundo del arte.

Amor por las flores

La artista estadounidense siente auténtico amor por las flores. Es por ello que decidió tatuarse dos de sus favoritas en su cuerpo: en su hombro izquierdo, presume de unas enormes margaritas, mientras que las rosas de su cadera izquierda representan su amor por la naturaleza y están hechas por la famosa Kat Von D.

Superviviente de abusos sexuales

Lady Gaga también tiene un tatuaje para recordarle una de las peores experiencias que ha vivido: a los 19 se quedó embarazada tras sufrir una violación. Desde entonces, la cantante ha sido muy crítica con la violencia machista y ha hablado sin tapujos de lo que es ser una superviviente de estos abusos sexuales.

En su canción Till It Happens To You, Gaga reflexiona sobre este tema y, para representar esta lucha, también quiso tatuarse un símbolo abstracto que representa a los supervivientes de los abusos sexuales y que muchas víctimas de este tipo de ataques también tienen en su piel.