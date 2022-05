El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó este lunes el estado intermedio propuesto por el gobierno de Gabriel Boric que busca dar mayor seguridad y protección en las distintas rutas tras los hechos de violencia en la Macrozona sur.

Al respecto, Delgado fue consultado en conversación con Radio Duna, si este proyecto sirve para paliar los efectos de violencia en la zona sur del país, ante lo cual dijo que “no, para nada”, y subrayó que “¿Un estado intermedio para qué?, si ya tenemos en la Constitución las facultades, entonces las explicaciones que yo he escuchado o he leído dicen no, no queremos ocupar el Estado de Excepción clásico, tradicional, porque coarta la libertad de las personas”.

“El Estado de Excepción actual se puede utilizar con el criterio necesario y se puede salvaguardar, pero hay una especie de capricho ideológico que va más allá del eufemismo justamente producto del nombre de la palabra”, añadió el exsecretario de Estado.

Así, defendió el Estado Constitucional e hizo hincapié en que las fuerzas armadas trabajan en conjunto con la policías: “Lo que hacen y permiten es que las fuerzas armadas colaboren con las policías, no reemplaza el accionar de las policías, lo que deben hacer o lo que hacían las fuerzas militares en La Araucanía, era asegurar los perímetros para que las policías pudieran hacer los controles e incluso pudiesen ejecutar ciertas ordenes judiciales, por eso cuando yo escucho argumentos parten invalidados porque se tiende a pensar que los militares van a reemplazar a las policías, a mi juicio debe existir un Estado de Excepción que permita mas allá de los caminos poder hacer los patrullajes en la zona”.

Crisis migratoria y vuelos de Sky

Por otra parte, Delgado se refirió a la crisis migratoria y los vuelos que en el gobierno de Sebastián Piñera implementaron para expulsar a migrantes. En ese sentido, sostuvo que “por estos días se está venciendo el contrato con la aerolínea Sky y en lo que van estos dos meses de este gobierno, no se utilizo ningún vuelo”.

“Nosotros lo dejamos absolutamente coordinado, dejamos el contrato, las platas y lamentablemente habían disponibles cerca de 700, 800 millones de pesos para hacer una cantidad importante de vuelos que se pudieron haber hecho al menos dos o tres en este periodo, no se lograron hacer o no se hicieron, eso a mí me complica”, complementó el exministro.

