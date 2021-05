Con el comienzo de la entrega del tercer 10% de los fondos previsionales, con un proyecto de una cuarta extracción en la mesa, y el debate sobre la reforma a las pensiones activo en el Senado aún queda mucho por decir sobre este tema. Algunas posturas son para tratar de mejorar el sistema ya existente y lograr mejores jubilaciones y otras, de plano, para “terminar con las AFP”.

En esta línea, el pasado 30 de abril, el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, junto a los parlamentarios de esa colectividad Adriana Muñoz, Raúl Soto, Tucapel Jiménez y el jefe programático de su campaña, Marcelo Mena, anunciaron una propuesta para acabar con este sistema y establecer uno mixto “que garantice pensiones dignas con enfoque de género”.

La iniciativa apuesta por un nuevo sistema mixto de seguridad social de pensiones, donde se incluye una pensión básica garantizada, un pilar contributivo mixto y solidario -con un 10% del trabajador en cuentas individuales, 8% de cargo del empleador bajo mecanismo colectivo solidario que registra el esfuerzo en ahorro personal-, junto con un pilar de ahorro voluntario.

Pero mientras apuntan por terminar con el sistema, algunos de los parlamentarios que fueron parte de la propuesta, también aprovechan sus beneficios para aumentar sus ahorros a través del Ahorro Previsional Voluntario o APV.

El Líbero consultó la información presentada por los propios parlamentarios, disponible en el registro de InfoProbidad hasta este mes de abril y las declaraciones de patrimonio, según esto el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Tucapel Jiménez y la expresidenta del Senado Adriana Muñoz cuentan con $73 millones y $77 millones, respectivamente, ahorrados en esos fondos.

Las APV permiten destinar más recursos por sobre lo cotizado obligatoriamente en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se trata de un instrumento complementario que permite realizar aportes a la cuenta de capitalización individual para mejorar la pensión futura y descontar impuestos.

Los APV tienen dos modalidades, una en que el Estado entrega un monto extra y, el otro, en que se rebaja el impuesto cada mes de la renta imponible. Como los parlamentarios tienen sueldos por sobre los $7 millones, el beneficio tributario que podrían tener al año bordea los $16 millones.

Del dicho, al hecho

Entre los parlamentarios de oposición que aprobaron el rescate de fondos que podría terminar por desmantelar el sistema de pensiones, los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Guido Girardi (PPD), son los que más fondos tienen ahorrados en sus APV. El primero tiene $204 millones y Girardi $223 millones. Ambos, han aumentados sus ahorros significativamente, ya que en 2017 contaban con $145 millones y $137 millones, respectivamente.

El senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier, tampoco se queda atrás. Según su última actualización de declaraciones de patrimonio, el abanderado independiente alcanza los $126 millones, mientras que antes de ser candidato presidencial figuraba con $46 millones, más que duplicando su ahorro.

En la lista de los millonarios aportes también se encuentra el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez -ahora en carrera por la Convención Constitucional-, quien hasta el cese de sus funciones en enero de 2021 alcanzó los $249 millones, su compañero de partido y secretario general del PC, Lautaro Carmona, cuenta con $113 millones hasta su última rectificación en 2020.

Por su parte el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, está entre los políticos consultados con más fondos en su APV. En su ahorro voluntario declarado en marzo contaba con $158 millones, sin embargo, para abril existe una incongruencia con la cifra, ya que declara $184 mil millones, cifra que supera con creces las del mes anterior. De igual forma, tuvo un alza considerable a las que se publicaron en El Líbero en 2017, cuando contaba con apenas $10 millones.

Sobre una de las figuras que más protagonismo ha alcanzado esta semana gracias a su ascenso meteórico en las encuestas y el interés de algunos sectores en lanzarla en la carrera presidencial, la senadora de la DC y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, cuenta con $94 millones ahorrados en su APV. El diputado socialista y expresidente de la Cámara Baja, Fidel Espinoza, con $77 millones; el senador Alejandro Navarro (PRO) con $42 millones y por último, el diputado democratacristiano Matías Walker con $6 millones.

En tanto, la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien aparece liderando todas las encuestas de popularidad precisamente gracias a sus gestiones para lograr los rescates de fondos previsionales y el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y quien se unió a Heraldo Muñoz en su presentación del viernes, no cuentan con APV.

Los más críticos del sistema

Entradas las cuarentenas, parlamentarios de oposición levantaron la iniciativa de retirar el 10% de los fondos, el senador Girardi entregó su apoyo a la idea, en esta tercera extracción declaró: “La ciudadanía tiene derecho a sobrevivir y tiene derecho, no habiendo la ayuda necesaria y oportuna y con los montos suficientes, a usar los fondos que tienen las AFP”.

El proyecto del Gob. es un salvavidas para las AFP. Además hay un gravamen injusto a las pymes y a los pequeños empresarios.

Si el Presidente recurre al TC podría gatillar una explosión social. Que promulgue la ley aprobada por el Congreso de una vez!https://t.co/enj2NVyuf2 — Guido Girardi (@guidogirardi) April 27, 2021

La cruzada de Girardi en contra de las administradoras lleva tiempo. En 2006, 50 directivos de AFP se querellaron en su contra por injurias graves, después de acusarlos de ser “delincuentes de cuello y corbata”. Ha dicho que el sistema es “absolutamente injusto”. “En relación a las AFP, todo es indecente: las ganancias, las comisiones, los directorios, la renuncia del Estado a cumplir su rol. Es hora de avanzar hacia un sistema solidario, que sea administrado por un ente público. Las pensiones deben ser una prioridad”, publicó en su cuenta de Twitter en julio de 2020.

Más recientemente, cuando el Presidente Sebastián Piñera presentó un mensaje del Ejecutivo de un tercer retiro en su afán por tratar de frenar el avance de la reforma constitucional que permitía este rescate, pero por iniciativa de los legisladores –promulgado esta semana tras la derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional– en el que se incluía la posibilidad de “recuperar” los ahorros previsionales retirados de las AFP; Girardi reaccionó y dijo que “establece situaciones que son absolutamente aberrantes como darle un balón de oxígeno para salvar el abuso de las AFP, y mantener esos abusos”.

En la ocasión, la bancada de senadores de oposición -incluidos De Urresti, Navarro, Girardi, Guillier, Muñoz, Provoste, entre otros- hizo una declaración pública en contra de la iniciativa del Presidente. El comunicado ante la idea de un 2% de cotización adicional manifestaba: “Ha expresado la voluntad de entregar mayores recursos a las AFP, lo cual redunda en el fortalecimiento de un sistema agotado”.

“Las AFPs han fracasado como sistema. Claramente no se tomaron en cuenta las condiciones del mercado laboral. Justamente porque no existe un sistema de seguridad social hubo que recurrir al retiro de fondos previsionales” dice el senador @adeurresti en @chilevision pic.twitter.com/2RZZH4UR8D — Equipo Senador De Urresti (@EquipoDeUrresti) April 29, 2021

Por su parte, el senador Alejandro Navarro fue un fiel participante de las movilizaciones del movimiento “No +AFP”. Recientemente, y tras los resultados de la encuesta CEP que le daba un 9% de aprobación al Presidente Piñera, declaró “el resultado es directamente proporcional a su defensa de las AFP”.

“Piñera no entendió que en 2014 más de dos millones de personas marcharon contra las AFP, que el sistema de pensiones es la principal causa de angustia de las personas. Si sigue defendiendo a las AFP, si sigue pensando solo en los intereses económicos de su clase, estará condenado a permanecer como el político peor evaluado del país”, continuaba Navarro. Su postura es que dichas empresas están preocupadas sólo de aumentar el capital y no de mejorar las pensiones.

Por otro lado, cuando Adriana Muñoz fue Presidenta del Senado se tramitaron los primeros dos retiros de fondos. En esa instancia, en noviembre, la legisladora hizo un llamado a la población: “Quiero dar tranquilidad a las personas que retiro del 10% va a haber sí o sí”.

En 2017, la senadora junto a Eugenio Tuma, impulsaron un “voto político” en el Congreso para poner fin a las AFP y exigir un sistema de pensiones “público, sin fines de lucro, universal y solidario”.

La promulgación del #TercerRetiroddel10xCiento es un triunfo de la ciudadanía que con su movilización y reclamo hicieron visible la crisis social y económica que se vive en el país producto de la pandemia. @Senado_Chile @SenadoresPPD @eldia_cl @guayacanfmcl pic.twitter.com/KVBaaNxb6V — Senadora Adriana Muñoz D`Albora (@_adrianamunoz) April 27, 2021

“Presidente Piñera pasará a la historia como el peor Presidente de Chile”, con esas palabras el diputado socialista Fidel Espinoza se refería a la iniciativa del Mandatario de enviar un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro.

“El sr. Piñera alguna vez habló del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que no lograba entender la avaricia y la sed de poder que este tenía. Yo como parlamentario del sur de Chile le digo lo mismo, no entiendo la avaricia y sed de poder que usted tiene de no permitir que la ciudadanía obtenga un tercer retiro”, continuó Espinoza.

Asimismo, usa sus red social Twitter para transmitir sus mensajes anti AFP y respaldar las movilizaciones ciudadanas que se daban pre pandemia.

Piñera, una vez más, llega tarde, mal y actúa bajo presión. Se debe promulgar el tercer retiro ya aprobado en el Congreso e impulsar Renta Básica Universal de Emergencia. Con esta propuesta, además, se sigue fortalecimiento el sistema de AFP #CadenaNacional — Fidel Espinoza Sandoval (@fideldiputado) April 26, 2021

Por su parte, el senador Guillier y excandidato presidencial afirmó previo su campaña que “no hay ningún chileno que quiera darle un peso más a las AFP”, y pidió su término, luego cambió sus postura y afirmó que, de llegar a La Moneda, no reemplazaría dicho sistema. Una de las principales propuestas de su programa de gobierno era: “el 5% de ahorro adicional debería distribuirse en cuentas individuales y en fondo de ahorro colectivo que permita subir las pensiones de modo inmediato”.

En tanto, el Partido Comunista ha mantenido una posición firme frente al asunto. “No traspasar un centavo a fortalecer la industria privada de las AFP”. Sin embargo, sus dirigentes, incluyendo su presidente, tienen millonarias cuentas en dicho sistema de APV.

Posterior al 18 de octubre, Teillier aseguró que a través del proyecto previsional, el Ejecutivo pretendía simular mejoras para los pensionados, sin embargo, en la práctica no existían. “No hay ningún atisbo de cambio a un sistema de AFP, no se habla de una reforma estructural de fondo para Chile. Nosotros en tema de pensiones desde el inicio le dijimos al gobierno divida al proyecto entre las pensiones solidarias y las contributivas, pero ellos insistieron”, aseguró.

[2/2] Gobierno debe entender que no se le puede dar la espalda al soberano; los grandes empresarios entender que no pueden seguir usufructando de grandes utilidades con fondos que no les pertenecen. L@s trabajadores/as son los dueños. Era hora de algo de justicia. #RetiroFondos — Guillermo Teillier (@gteillier) July 15, 2020

Por Francisca Escalona para El Líbero

