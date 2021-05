Un equipo de cazadores de tesoros cree haber hallado pistas del escondite de unas 10 toneladas de oro pertenecientes a Adolf Hitler valoradas en casi 700 millones de dólares. Ahora, se preparan para realizar excavaciones en un palacio polaco utilizado como burdel por los nazis hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, revelaron los investigadores a Daily Mail.

Tras analizar una serie de cartas de los oficiales de las tropas de la SS, los investigadores que forman parte de la fundación polaco-alemana Silesian Bridge descubrieron indicios de que el botín, compuesto por 48 cajas con oro y joyas, estaría oculto en un palacio del siglo XVIII, ubicado en el pueblo de Minkowskie, al sur de Polonia.

Según los documentos, los objetos valiosos fueron robados por orden del jefe de las SS, Heinrich Himmler, a fines del conflicto bélico. Se dice que el oficial utilizó el palacio como burdel y que ante el avance del Ejército Rojo en 1945, los nazis tuvieron que improvisar en un intento por salvar los objetos de la élite y del Banco Central de Alemania de la época.

the Silesian Bridge foundation is leading the hunt https://t.co/p3vBRMRsJg

— SHORTorLONG (@shortorlong) April 28, 2021