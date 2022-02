Leslie Vergara Pavez (32) falleció la noche de este martes, luego de someterse a una intervención quirúrgica en una clínica estética clandestina ubicada en Las Condes.

En el lugar, la joven sufrió complicaciones mientras le realizaban el procedimiento. Por eso, fue trasladada hasta la Clínica Cordillera por las mismas personas que la atendieron en la clínica clandestina. Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), llegó sin signos vitales.

Nancy Vergara Pavez, madre de la víctima, asegura que “anoche me llaman y me cuentan del accidente, no sabía que se iba a operar. Era algo simple lo que se iba hacer, entonces no entiendo lo que le pasó. Ella ya se había operado varias veces, pero ahora no sé lo que pasó”.

Además, su madre relata que era una mujer trabajadora, que tenía su propio emprendimiento, donde vendía ropa para mascotas, y que dentro de sus planes futuros estaba establecerse en el extranjero junto a su hija de 10 años.

“Trabajó de modelo y en su momento hasta de promotora. Ella era muy movida, siempre tenía su dinero y ahorraba harto. Le gustaba mucho viajar, sus planes eran irse ahora en marzo a Italia y por eso estaba feliz”, cuenta la madre de Leslie.

Leslie Vergara Pavez junto a una amiga.

Javiera, amiga de la joven fallecida, contó a Canal 13 que no asistieron a la joven de manera oportuna, sino que en un principio se negaron a trasladarla a un centro asistencial: “Una de las señoras dijo que no era necesario llevar a Leslie a la clínica, ella le pegaba en la cara y le decían que reaccionara. Le pusieron oxígeno. El vecino es el único que la quería llevar”.

“Teresa (detenida) sabía en el problema en que se iba a meter, ella no quería llevar a mi amiga a urgencias. Ella vio que se estaba muriendo, y se murió en el auto”, detalla la joven.

Tras tomar declaración de testigos, personal de Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas el dueño del inmueble donde se realizaban las cirugías, así como tres involucrados.

El lugar, ubicado en la calle Padre Errázuriz, ya había sido clausurado en 2019, después de que al menos 16 mujeres se organizaran a través de redes sociales para denunciar los procedimientos clandestinos. Si embargo, seguían publicitándose.

Ahora hay una investigación en curso y el comisario Gabriel Alarcón, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, sostiene que “estamos trabajando en el sitio del suceso para poder levantar evidencia que nos pueda señalar o explicar cuáles son las circunstancias en las que esta mujer genera su estadía ayer en la tarde en este lugar”.

El riesgo de las cirugías en lugares clandestinos

El 20 de noviembre de 2019 se ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modificaría el Código Sanitario en lo relativo a la dirección técnica, información al público y sanciones aplicables a establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal.

Es decir, el proyecto busca regular que las cirugías estéticas o de embellecimiento sean únicamente practicadas por especialistas en el área, que cuenten con una certificación del Ministerio de Salud y de Educación. Sin embargo, la normativa sigue en discusión y actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional.

Rodrigo Contreras, cirujano plástico de Clínica Indisa, señala que “las cirugías estéticas tienen un riesgo de mortalidad que es muy bajo. Por ejemplo, si se hace en un lugar correcto, con las personas capacitadas, el riesgo de mortalidad es mucho menos de uno en 15 mil pacientes, pero si se hace en un lugar que no tiene las condiciones y donde no están los requisitos técnicos, el riesgo aumenta exponencialmente”.

Por estas razones, Stefan Danilla, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y cirujano plástico de la Clínica Alemana, sostiene que es necesario tener ciertas precauciones a la hora de someterse a estos procedimientos: “Desde la Sociedad Chilena de Cirugías Plásticas insistimos en el triángulo de seguridad. Primero, que el cirujano esté certificado por la Superintendencia de Salud. Segundo, fijarse que el establecimiento esté autorizado por la Seremi. Por último, que el paciente esté informado de las complicaciones que pueden surgir”.

