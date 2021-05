Este 15 de mayo WhatsApp llevará a cabo su plan de nuevas políticas, fecha en la que los usuarios tendrán que aceptar o rechazar las normativas que Facebook Inc, pondrá de ahora en adelante. ¿De qué se tratan todos estos cambios?, aquí te lo contamos.

Primero que todo es preciso señalar que al aceptar las nuevas condiciones de uso, no amplían la capacidad que tiene WhatsApp para compartir datos de los usuarios con Facebook, plataforma matriz del servicio de mensajería, como también de Instagram.

Eso sí, WhatsApp podrá compartir, sabiendo que es la misma empresa, el número telefónico o de celular con código de país, además de información relacionada con el servicio, como con qué empresas el usuario tiene una mayor interacción.

A eso debemos sumar que la compañía informó que “WhatsApp no ​​eliminará su cuenta. Sin embargo, no tendrá la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que lo acepte. Durante un tiempo breve, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación”.

Así es como alertan que “antes del 15 de mayo, puede exportar su historial de chat en Android o iPhone y descargar un informe de su cuenta. Si desea eliminar su cuenta en Android , iPhone o KaiOS , esperamos que lo reconsidere. Es algo que no podemos revertir, ya que borra su historial de mensajes, lo elimina de todos sus grupos de WhatsApp y elimina sus copias de seguridad de WhatsApp”.

Los cambios:

Podrás hablar con más empresas por WhatsApp para comunicarte de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico.

Esto es completamente opcional. Puedes enviar mensajes a empresas para hacer preguntas, realizar compras y obtener información.

WhatsApp proporcionará información más clara sobre la forma en que recopila, comparte y usan los datos. .

Se mantiene:

La privacidad y seguridad de tus chats personales con familiares y amigos en WhatsApp no cambiarán.

WhatsApp no proporcionará tu número a ninguna empresa; además, sus políticas prohíben que las empresas se pongan en contacto contigo por WhatsApp sin primero haber recibido tu aprobación para hacerlo.

/psg