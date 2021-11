“Se aprobó por un voto una acusación constitucional manifiestamente injusta”, afirmó este martes desde el Congreso el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Esto, luego que la Cámara de Diputados aprobara por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones el libelo contra el Presidente Sebastián Piñera tras 22 horas de debate.

“Un diputado que leyó un fallo de 120 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos de gobierno de Michelle Bachelet. Lo que nosotros hemos visto hoy es un show, esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez, pero si usted me pregunta ¿Qué sentimos? Mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”, expresó el secretario de Estado en un punto de prensa de las autoridades de gobierno que estuvieron presentes en la sesión.

Consultado por el ingreso al Congreso del diputado DC Jorge Sabag, quien se había realizado un PCR tras presentar molestias que podrían vincularse al coronavirus, la autoridad expuso que “las medidas sanitarias las toma el Ministerio de Salud. Las medidas que tenemos que tomar nosotros es volver a confiar en el otro, es volver a pensar en nuestro país, es volver a tener un sueño conjunto y no tener una oposición que lo único que busca es destruir a un gobierno aun cuando eso signifique destruir la democracia”.

Por otro lado Ossa señaló que “esta acusación -que se aprobó por un voto- contó con la oposición de algunos diputados de oposición que tienen la valentía de decirle al país cosas que, a veces, son impopulares, pero que demuestran la madera que tienen como políticos”.

A su vez el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la presentación que hizo el diputado Jaime Naranjo para dar tiempo a que Giorgio Jackson pudiera llegar al Congreso al culminar su cuarentena por ser contacto estrecho de paciente de coronavirus. Todo esto debido a que la oposición necesitaba ese voto para lograr que se aprobara la acusación.

“Duró 14 horas y no dijo nada, no dio ningún argumento, sino que simplemente ratificó las falsedades y lo absurdo que estaba puesto en esa acusación”, sostuvo Bellolio.

El vocero del Ejecutivo afirmó que a la oposición “no les importa la coherencia porque esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional”.

“Si preguntan qué sentimos, yo siento una profunda decepción porque yo estuve seis años y medio en esta cámara, fui compañero de muchos de quienes estaban acá y lo que no puedo creer que algunos digan en los pasillos y ‘para callado’ que esto es injusto, pero que están amenazados , que digan que estos simplemente no puede ser, pero que se va a salvar en el Senado”, afirmó.

El titular de la Segegob enfatizó que “lo que pasa acá es que se abre una puerta que no se cierra, lo que pasa acá es que se le hace un daño a democracia de manera profunda e irreparable, y yo no sé en qué minuto par los que hoy día están aquí en el parlamento solamente se vota por conveniencia y no por convicciones”.

“Se abre una puerta diciendo que los Presidentes pueden no durar cuatro años porque hay algunos que por pequeñeces, por miedo a las redes sociales, por miedo a compañeros de bancada, por miedo a que los amenacen o los funen, no votan por su convicción sino que votan por su supuesta conveniencia”, señaló el vocero de gobierno.

Bellolio aseguró que no tienen dudas de “que en el Senado va a primar no solamente la cordura, sino que va a primar la justicia, van a primar los argumentos”.

“El Senado como la Cámara Alta va a dar la certeza al país que se necesita de estabilidad democrática, de confianza en la verdad, de confianza en la justicia y no solo de la conveniencia electoral”, expresó el ministro.

/psg