Shakira denunció las deplorables condiciones en las que estudian los niños en un colegio del departamento de La Guajira (Colombia) y urgió al Gobierno del país a brindar una educación digna.

«Esta linda niña guajira, que lleva nuestra bandera puesta, pertenece a un colegio en Uribia para 1.200 niños, el cual no dispone de baños, aulas, comedor y cocina», escribió la cantante en redes este miércoles, agregando que construirá una nueva unidad educativa con todo lo necesario para que los menores puedan estudiar, junto con su Fundación Pies Descalzos, organización que fundó en 1997 para apoyar la educación.

Esta linda niña guajira que lleva nuestra bandera puesta pertenece a un colegio en Uribia para 1200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor y cocina.

«Pedimos más esfuerzos al Gobierno y al sector privado para que nuestros niños puedan obtener una educación digna y un futuro mucho mejor que su presente», concluyó la artista barranquillera, de 46 años.

Las declaraciones se producen en medio de la crisis social que vive el departamento colombiano que, según los últimos reportes de las autoridades, en 2021 experimentó la mayor pobreza monetaria del país (67,4 %). En enero pasado, grupos indígenas bloquearon vías en diferentes municipios de La Guajira en protesta contra la desnutrición infantil, la crisis por el acceso al agua potable y a una educación pertinente, entre otros problemas sociales, recogen medios locales.

«Nos movilizamos porque en el 2022 el Instituto Nacional de Salud reportó el pico más alto de muertes por desnutrición, con 85 casos», manifestaron las autoridades indígenas mediante un comunicado, denunciando el incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, emanada por la Corte Constitucional, donde se «constató una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayuu [de La Guajira]».

Polémicas reacciones

La publicación de la artista generó miles de reacciones entre los internautas e incluso de políticos, quienes aplaudieron su labor en las zonas vulnerables del país latinoamericano. «Lo que no hace Petro y Francia con recursos públicos, porque se lo gastan en viajes, plumones, tvs y fiestas, le toca hacerlo a Shakira con sus recursos privados. ¡Qué pena!», replicó el congresista de derecha Miguel Polo Polo.

«Es claro que haces más por ellos que el des-gobierno del ‘cambio’ que los ignora por completo y que solo los usó en campaña», publicó un usuario que se identifica de la derecha.

«No te merecemos, 3 décadas haciendo más por Colombia que el mismo Gobierno», se lee en uno de los comentarios más destacados entre los cibernautas. «Siempre has garantizado educación a miles de niños, has generado empleos y crecimiento económico», añade.

«Recuerdo que con la Fundación Pies Descalzos (…) recibí unos zapatos, yo amaba esos zapatos con mi vida. Gracias por tanto», comentó otro usuario. «Shakira es buena artista, buena deportista, buena madre, buena hija y una excelente filántropa», se lee en otras de las réplicas.

Las reacciones negativas no faltaron. Una de los usuarias manifestó: «Bueno, pero cuando hagas caridad no la publiques. Gracias». No obstante, la mayoría de las personas demostraron el respaldo a la estrella colombiana, cuya fundación, que cuenta con el apoyo de más de 800 aliados y donantes, ha brindado ayuda a más de 152.000 niños y 887.000 familias, además de construir más de 50.000 metros en infraestructura educativa.

