El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las conversaciones con la oposición por una agenda de mínimos comunes, ocasión en que destacó el rol de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien dijo “ha ejercido un liderazgo que es muy valioso en estos tiempos”.

En entrevista con Radio Cooperativa, Bellolio comentó que la senadora “ha ejercido un liderazgo que es muy valioso en estos tiempos”, esto pues indicó que “es necesario llegar a ese marco de entendimiento y en eso la senadora Provoste ha sido una líder que ha sabido convocar a senadores de la oposición y también a diputados de la oposición, en decir, mire necesitamos ponernos de acuerdo en términos de la República no del gobierno, sino que son ayudas para las personas”.

“En eso agradezco a la senadora, a quien conozco además, estuve con ella cuatro años completos en la comisión de Educación, tenemos una buena relación y la senadora es una persona que maneja con seriedad esto (… ) está disponible ella como presidenta del Senado que tiene un rol súper relevante y ha convocado al resto de la mesa en este caso al senador Pizarro, así como la la mesa de la Cámara, en poder hacer esta agenda de mínimos comunes y eso fue impulsado por ella”, sostuvo.

Respecto a las conversaciones con la oposición por una agenda de mínimos comunes, el titular de la Segegob indicó que tras dialogar además el viernes con otros actores, “ahí es que se quería hacer este paquete que se va a consensuar durante esta semana, no es que esté completamente terminado, pero sí el Presidente manifestó ese interés de que las ayudas sociales como, por ejemplo, hoy el IFE, pueden cambiarle el nombre o como fuese, que hoy llega al 80% del Registro Social, pudiese avanzar hasta el 100% del registro social. Esa es parte de nuestra disposición y queremos concordar los detalles y ojalá más que eso, durante los próximos días”.

“No es una agenda gigante, no es un programa de gobierno, son mínimos comunes para los próximos meses”, agregó el ministro.

Renta básica universal

En relación a un proyecto de renta básica universal ingresado por diputados de oposición, el titular de la Segegob opinó que “la capacidad de aumentar el gasto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, eso es algo que conocen todas las personas inclusive los que firman. Lo entendemos como un punto político que vamos a rescatar, es decir, vamos a mirar lo que allí se menciona, a nosotros nos interesa que sea un diálogo transversal en donde una de las cosas claves de este marco mínimo de entendimiento es el respeto a la institucionalidad y entre ellos es tal como establece hoy nuestra Constitución es que aquellas cosas significan un mayor gasto tienen que ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.

De esta forma, precisó que “lo veo como que ellos quieren plantear un punto político, está bien, me parece ilegítimo la vía que están ocupando, no es adecuada, pero sí que ellos planteen una fórmula que es muy similar a la que el propio Gobierno ha manifestado, bienvenido sea, si ellos quieren participar de esta agenda de mínimos comunes es una buena noticia para el país, porque esto no se hace para el Gobierno o la oposición se hace para llevar esos recursos a las familias que se necesitan mientras dure la pandemia y la recuperación”.

“Vamos a mirar en detalle lo que ellos están planteando pero como digo es una fórmula que necesita ser patrocinada por el Ejecutivo”, concluyó.

/psg