BancoEstado informó en esta jornada que “no es efectivo que haya prestado 500 millones de dólares” a Latam, como lo señaló esta semana uno de los accionistas minoritarios de la compañía aérea, Jorge Said Yarur.

A través de una declaración, la institución bancaria salió al paso de las afirmaciones de Said Yarur, en las cuales involucró al clan Piñera-Morel, luego de señalar en sus redes sociales y en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, que los hijos del actual presidente Sebastián Piñera habrían recibido un pago de US$40 millones de Latam antes de declararse la quiebra de la empresa.

“Si yo hubiese sido Presidente de la República y si mis hijos hacen algo así, me enojaría muy fuertemente con ellos. Porque eso no corresponde, es una falta de ética, eso no se debe hacer”, dijo en su ocasión el empresario en la estación televisiva.

La defensa del BancoEstado

En ese contexto fue que BancoEstado explicó en su comunicado que “no mantiene ninguna relación crediticia con la aerolínea”, como expuso Said, quien aseguró que la institución financiera tenía dinero invertido en Latam.

Lo que sí reconocieron en la empresa del Estado, informó esta mañana radio Bío Bío, es que ellos actúan “solamente como representante de los tenedores de bonos locales”.

“En razón de ello, no es efectivo que haya prestado US$500 millones a esta compañía. Los US$500 millones corresponden a bonos emitidos por Latam que fueron tomados por diversos inversionistas institucionales locales”, afirmaron.

Respecto del supuesto pago a los cuatro hijos de Piñera y Cecilia Morel, el banco fue enfático para rechazar “categóricamente la serie de falsedades publicadas (…) esto se refiere a pagos realizados con anterioridad al comienzo de la pandemia y antes de que se iniciara el proceso de reestructuración (…) resulta falso y malintencionado (asumir la relación de Latam al pago hecho por otra empresa)”.

