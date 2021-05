Luego de que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, pidiera a la UDI llevar un solo candidato presidencial a las primarias de Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, refutó la idea, señalando que “cómo se le explica a alguien que de los dos que estamos mejor posicionados solamente va uno”.

En entrevista con el matinal “Mucho Gusto de Mega”, Matthei planteó que hay “una mala lectura de lo que está pasando en Chile, porque a los chilenos les va a costar mucho entender o les costaría mucho entender que una decisión que puede tomar un millón y medio de personas o un millón ochocientos, dos millones de personas que son las que pueden ir a una primaria, no la tomen ellos sino que la tome un grupo de 400 personas”, aludiendo al consejo general de la UDI del próximo 17 de mayo.

Con esto, indicó que “es justamente lo que Chile hoy día no quiere, lo que se quiere es que haya mucha participación, es que un grupo amplio de las personas puedan tomar decisiones que se consulte, etc. Yo creo que este tema de que las decisiones las tomamos nosotros y con argumentos, eso ya no va más”.

“Supone tú que ese consejo estuviera conmigo y me nombraran a mí, yo tampoco lo aceptaría”, acotó.

Consultada entonces por si va entonces sí o sí a la primaria de Chile Vamos, respondió que “no, porque ellos me pueden cerrar efectivamente el paso, tienen la posibilidad de hacerlo, lo que yo estoy diciendo es que sería un grave daño, le harían un grave daño al partido, porque creo que en este minuto es justamente lo que Chile no quiere. Ahora que tienen derecho, tienen derecho a hacerlo, y yo solamente estoy diciendo cuidado leamos bien (…) Cómo se le explica a alguien que de los dos que estamos mejor posicionados solamente va uno”.

La alcaldesa además ahondó en una premisa que planteó ayer, afirmando que “lo que estoy diciendo es que hoy día nadie entiende que no vayan mujeres (…) en el fondo yo diría que todas las mujeres estamos súper claro que hemos tenido muchos frenos para llegar a los puestos de mayor importancia”. A su juicio, “no es hábil tratar de sacar a la única mujer”.

Diferencias en el partido

El tema genera diferencias al interior de la UDI, así el senador Iván Moreira, planteó que “los más de 450 integrantes que componen el consejo general de la UDI tienen la legitimidad por haber sido elegidos democráticamente de decidir, quién será nuestro candidato o candidata a las elecciones primarias presidenciales de Chile Vamos. La UDI tiene que tomar una decisión muy bien pensada desde el punto de vista estratégico y pragmática (…) pensando que quién sea nuestro representantes tenga proyecciones de poder ganar en la segunda vuelta presidencial”, agregando que Lavín tiene un mejor posicionamiento”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri, planteó a Radio ADN que el tema lo debe decidir el consejo general, aunque reconoció que “habrá que ver si conviene ir a dos bandas para atraer más gente, agrandar la primaria, a mí en lo personal no me da susto eso, creo que con dos candidatos más lo de los otros partidos (…) somos capaces de hacer una primaria más robusta y motivar a más gente a levantarse ese día a votar”.

