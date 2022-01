Tras un nuevo comité político ampliado en La Moneda, el timonel de RN, Francisco Chahuán, se refirió a las conversaciones que el Presidente electo, Gabriel Boric, podría tener con Chile Vamos, las cuales estima que podrían darse entre la “segunda y tercera semana de enero”, aunque aclaró que todavía no hay una fecha estipulada.

“Hay buena voluntad, creemos sin lugar a dudas que lo que nosotros queremos es una conversación seria, responsable y nosotros por supuesto que estamos dispuestos a llegar a acuerdo, lo que nos ha señalado Izkia Siches es que es posible que sea la segunda o tercera semana de enero, todavía no hay fecha definida. Pero nosotros vamos a ir a plantearle cuáles son los planteamientos de Chile Vamos”, comentó Chahuán.

Según el timonel RN, irán con el ánimo de “manifestarle y transmitirle que vamos a ser una oposición firme, pero justa y vamos a buscar a acuerdos, nosotros no vamos a reeditar cómo se comportó la oposición con nosotros durante estos cuatro años donde inmediatamente se presentaron dos acusaciones constitucionales contra el Presidente de la República e innumerables acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. Nosotros no vamos a ser esa oposición. Vamos a ser una oposición firme con ministerios en las sombras (shadow cabinet) que nos van a permitir generar fiscalización, propuestas de acuerdo, pero nosotros no vamos a ser una oposición irreductible que negó la sal y agua a este Gobierno como lo fueron ellos en estos cuatro años”.

Con ello, explicó la idea de “poder tener en el futuro ministerios alternos, vale decir, que por cada nombramiento que haga él próximo gobierno de Gabriel Boric, nosotros tengamos liderazgos en cada uno de los ministerios que sea capaz de fiscalizar, de proponer y que sea capaz también de llegar a acuerdos. Nosotros hemos señalado que la oposición a partir del 11 de marzo va a ser justa, pero firme y eso implica que vamos a buscar todos los acuerdos que sean necesarios”.

“Pero también hemos transmitidos a Izkia Siches y al equipo del Presidente electo que acá tenemos algunos temas en los cuales para nosotros son muy sensibles, uno de ellos dicen relación con la violencia rural y la macrozona sur, hemos dicho que acá en los primeros días de Gobierno se va a tomar la mano respecto al carácter del Presidente electo y eso quiere decir si acá se va a tener un sistema de escucha activa, selectiva, y no se va a escuchar con la fuerza que se han manifestado los vecinos de la macrozona sur y particularmente La Araucanía que en un 82%, pide mantener el Estado de excepción constitucional”, precisó.

Por su parte, el secretario general del PRI, Diego Berríos, planteó que “vamos a fiscalizar al nuevo gobierno muy firmemente, pero también justamente, es decir, si hay un proyecto de ley que va en beneficio directo del país por supuesto que lo vamos a apoyar, pero al contrario, si hay un proyecto de ley que va en desmedro de nuestro país, lógicamente vamos a ser los primeros opositores en que ese proyecto de ley no se apruebe”.

“La idea de nombrar estos ministerios en las sombras es aquello, es que hayan especialistas en cada una de las áreas que le hagan un contrapeso a los ministerios que vaya a nombrar el nuevo Presidente electo e ir generando consensos acuerdos. El Congreso va a estar muy equiparado y lo que va a ir necesitando Gabriel Boric va a ser acuerdos”, precisó.

Y agregó que si bien ni el Presidente electo ni su equipo “nos han llamado a nosotros como PRI, pero nosotros al igual que todo Chile Vamos estamos totalmente dispuestos y abiertos a reunirnos con el Presidente electo y su equipo para justamente ir generando consensos que es lo que se requiere”.

Durante el comité político ampliado, Chile Vamos pidió hoy al Gobierno apurar la vacunación con la cuarta dosis contra el coronavirus y hacer el esfuerzo de pagar en febrero la pensión garantizada universal.

