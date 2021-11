El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió este miércoles al siguiente paso de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera en el Senado.

En diálogo con Tele13 Radio, el Secretario de Estado expresó su confianza en que en la Cámara Alta va a primar la sensatez, y que es poco probable que algún senador oficialista vote a favor de la acusación.

“Tenemos la confianza que en el Senado va a primar la sensatez no solo del oficialismo, sino que también de personas que vean en su mérito una acusación que, tal como lo expresó el abogado del Presidente Piñera, es una acusación que no tiene mérito, que no tiene fondo, y que aparentemente busca pequeños cálculos electorales”, declaró Delgado.

Asimismo, manifestó que “esperamos que en el Senado -donde hay un debate muchas veces distinto y más profundo- eso pueda quedar plasmado”.

Y añadió: “Yo no quiero aventurarme pero si me preguntan mi opinión, yo creo que es poco probable que un senador oficialista vote a favor de la acusación constitucional”.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el martes en una maratónica jornada la acusación constitucional presentada en contra del Presidente Piñera.

La acusación pasó al Senado con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.

Cabe recordar que el libelo fue presentado por un grupo de parlamentarios de Oposición tras conocerse los Pandora Papers relacionados con la compraventa del proyecto minero Dominga de parte de la familia Piñera Morel a Carlos Délano.

Extensión del Estado de Excepción

La Cámara del Senado aprobó el martes la extensión de Estado de Excepción en cuatro provincias de la Macrozona Sur.

Cabe recordar que el Presidente Piñera decretó estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y de Cautín y Malleco en La Araucanía, el pasado 12 de octubre, lo que fue renovado por quince días después.

En este contexto, Rodrigo Delgado, valoró la consulta ciudadana sobre esta medida, lo que en sus palabras ratifica el Estado de Excepción.

“Fue un insumo tremendamente importante, yo justo había estado en Temuco, y me junté con la Asociación de Municipios de La Araucanía y me habían planteado esta idea y la encontré espectacular. Me parece que siempre recoger la opinión del Chile profundo, en este caso de una región, es un insumo tremendamente importante”, expresó.

Por otro parte, el Ministro del Interior reconoció que la extensión de esta medida no resuelve todo pero sí entrega seguridad y a la luz de las estadísticas, dijo, hay muchos menos problemas en las rutas y en las tomas de los predios.

“Eso ha bajado, no a cero, pero sí ha bajado. Además de aquello, la Presidenta del Senado [Xiemena Rincón] hizo una propuesta de generar una Comisión de Reconciliación, lo estamos conversando con ella. No es estado de excepción o diálogo, es estado de excepción y diálogo”, cerró.

