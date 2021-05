Floyd Mayweather confirmó públicamente su vuelta al boxeo para el domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en una exhibición contra el youtuber Logan Paul. The Money, de 44 años, tuvo su última presentación oficial en agosto del 2017 contra la estrella de UFC Conor McGregor, un combate que terminó con victoria por KO del norteamericano en el 10° round. Sin embargo, el antecedente más trascendente arriba de un ring de manera oficial data de septiembre del 2015 cuando defendió sus títulos mundiales contra Andre Berto en Las Vegas.

El norteamericano quiere llegar de la mejor manera físicamente pese a que se trata de un duelo que no será incluido en los palmarés de su carrera y por eso le ha hecho un pedido especial a su pareja Anna Monroe, una bailarina que conoció en su club de strippers y a quien le propuso matrimonio en enero de este año.

“Floyd le pidió a Anna que se mudara porque quiere concentrarse en su boxeo mientras se prepara para sus próximas peleas”, reveló una fuente al sitio británico The Sun. “Algunos de sus amigos piensan que es extraño porque él vive en una gran mansión en Las Vegas con 11 habitaciones y dos casas de huéspedes, por lo que hay espacio más que suficiente para que él tenga su propio espacio, pero Floyd quería que ella se fuera para poder concentrarse”.

De esta manera queda claro que el ex púgil que se retiró con un invicto de 50 peleas está decidido a enfocarse para no permitirle a Paul dar el batacazo: “Floyd está volviendo al boxeo cada vez más, a pesar de que se supone que se ha retirado. Así que todo está en suspenso por el momento. Anna se ha mudado de nuevo a su antiguo apartamento. Ha sido un momento estresante para ella, pero está siendo comprensiva y sabe que él es quien toma las decisiones en su relación. Todavía están juntos y ella lo apoya”, señaló la misma fuente.

Desde que comenzaron a salir, Floyd y su pareja estuvieron de vacaciones en varios lugares. Ella publicó en octubre de 2018 una foto juntos en Atenas, Grecia. Pero The Sun reveló en enero que también estuvieron juntos en París, Abu Dhabi y Amsterdam, entre otras ciudades turísticas.

Lo más curioso de esto es cómo se conocieron. Anna Monroe fue a Girl Collection, el club de strippers que Mayweather tiene en Las Vegas, para pedir trabajo. No tuvo mucho éxito en la audición. Pero aunque fue rechazada, se cruzó a la salida con Money y al día siguiente la llamaron para decirle que tenía que volver porque él quería cenar con ella.

Mayweather se había comprometido con Shantel Jackson pero se separaron en 2013. Al parecer su flechazo con Anna Monroe fue inmediato y, desde que sus caminos se cruzaron, su vínculo ha crecido y se han convertido en una pareja inseparable.

El sitio The Sun publicó hace algunos meses que una fuente cercana a la pareja confirmó que planean tener hijos pronto: “Anna le ha dicho a familiares y amigos que se va a casar y que quiere tener un bebé con Floyd este año. Su familia y amigos han tenido sus preocupaciones sobre la relación, pero ella es una adulta, es su decisión y quieren que sea feliz”.

Mayweather decidió retirarse del profesionalismo con un impoluto 50-0 y luego optó por realizar una exhibición en Japón el 31 de diciembre del 2018 contra el campeón del kickboxing Tenshin Nasukawa en el Saitama Super Arena: lo venció por KO en el primer round.

Aquella pelea le permitió una millonaria bolsa, algo similar a lo que ocurrirá en esta presentación ante el popular Logan Paul donde los números se engrosarán también por el PPV. Según el diario británico The Sun, Floyd deberá pesar menos de 160 libras (72,574kg) y Paul debe estar por debajo de las 190 libras (86,182kg). Por el momento, no hay detalles sobre cuántas rondas durará esta exhibición y se espera que en la cartelera también haya combates destacados como la revancha entre Jean Pascal y Badou Jack por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. También están en conversaciones para alcanzar la reparación del ex campeón mundial Jarrett Hurd (vs. Luis Arias), quien lleva más de un año sin combatir.

El muchacho de 26 años, 18 más joven que Floyd, es toda una celebridad en las redes sociales con más 22 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Paul tuvo una presentación como boxeador en noviembre del 2019 en el Staples Center de Los Ángeles, donde fue derrotado por el debutante británico Olajide William Olatunji en las tarjetas en una decisión dividida. Aquel evento fue uno de los preliminares de la cartelera estelar que tuvo al británico Billy Joe Saunders ante el argentinos Marcelo Esteban Cóceres.

El salto desde el mundo virtual a los escenarios tiene mucho más asentado a su hermano, Jake Paul, quien ya acumula tres peleas oficiales todas con victorias por KO: una al ex jugador de la NBA Nate Robinson y otra a la ex estrella de UFC Ben Askren.

La decisión de pelear un domingo está asociado a que el sábado 5 de junio Teófimo López expondrá su título mundial contra George Kambosos, por lo que evitarán que se superpongan las presentaciones por un tema de PPV.

