Rosa Devés Alessandri será desde junio próximo la primera rectora de la Universidad de Chile en sus 180 años de historia.

El nombre de la bisnieta de Arturo Alessandri Palma era el que sonaba con más fuerza para ganar la elección que tuvo lugar este jueves. La actual vicerrectora académica de la institución estatal sucederá a Ennio Vivaldi, quien deja el cargo tras dos periodos.

El proceso de votaciones se desarrolló desde las 8.00 horas en la Casa Central como sede única y culminó a eso de las 16.00 horas. En el respectivo conteo se estableció el triunfo de la académica, sin que fuera necesaria la segunda vuelta que había sido fijada para el 31 de mayo.

De acuerdo al acta del proceso, de un universo ponderado de 3.076,125 votos, se contabilizaron 1.632,125 votos válidamente emitidos lo que corresponde al 53,058% del total de posibles participantes.

De ese total de votos válidamente emitidos, Devés sumó 833,750 preferencias, lo que corresponde al 51,685% de los votantes.

De esta forma, Devés será la persona que encabezará la principal institución de educación superior estatal del país por los próximos cuatro años.

“Reforzamos nuestro compromiso con los cambios, que son necesarios para responder a la fuerza transformadora que hoy impulsa nuestro país, así como los desafíos de la educación superior a un nivel global. Persistiremos en fomentar una cultura universitaria que sin renunciar al rigor con que desarrolla su quehacer académico también acompañe y proteja a sus integrantes y se les otorgue espacio para su desarrollo pleno”, dijo Devés en su discurso tras confirmarse su triunfo.

“Solo a partir de una comunidad cohesionada será posible cumplir con nuestra misión pública e incidir en el bien común, como se espera de la más importante universidad en Chile”, agregó.

Por su parte, el rector saliente, Ennio Vivaldi, señaló estar “tremendamente optimista, tranquilo, contento, creo que Rosa Devés tiene sus características, sus talentos, sus capacidades excepcionales, que va a ser un momento muy distinto en la historia del país que le tocará a ella cumplir con este rol, que estoy absolutamente seguro como lo estamos todos de que lo va a ser de una manera excepcionalmente bien”.

Vivaldi indicó que ya le había informado de los resultados a los rectores de las otras universidades estatales del país, y aseguró que con la noticia hubo una “algarabía total”, especialmente en las rectoras mujeres.

La candidatura

Un grupo de 200 académicos y académicas espontáneamente se unieron en una carta para levantarla como candidata a la rectoría de la institución que fundó Andrés Bello. Devés no estaba segura de asumir la candidatura, pero la masiva adhesión de mujeres que firmaron esa carta fue fundamental para que postulase. Entre esos respaldos figuró Alejandra Mizala, una de las académicas más respetadas de toda la universidad.

“Nos hemos comprometido a fomentar una cultura universitaria que, fiel a su espíritu crítico esencial y sin renunciar al rigor en la formación y en el cultivo del conocimiento, acompañe, acoja y cuide a sus integrantes, generando un espacio seguro para el crecimiento personal y comunitario, de manera que el compromiso institucional y público de quienes constituimos la universidad se ejerza en forma libre y contribuya al bien común”, dice un texto publicado en el sitio oficial de Devés con motivo del cierre de su campaña y definiendo el tipo de gestión que proyecta.

La futura rectora es bioquímica de la Universidad de Chile y doctora en Bioquímica de la University of Western Ontario, Canadá, con estudios de postdoctorado en el Departamento de Bioquímica de la University of Southern California.

Desde 2003 es miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. Fue prorrectora entre 2010 y 2014, y anteriormente directora de postgrado y postítulo. Desde 1980, además, es profesora de la Facultad de Medicina, donde enseña biofísica y realiza investigación de fisiología celular. Integró en 2015 Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior y fue vocera de la instancia.

/psg