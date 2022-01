Esto fue lo que sucedió:

Y esta fue la reacción en redes sociales:

ESPN woke up feeling effective today🔥

→Transmitió 2 horas de una final horrible😴

→Se le cayó la señal al último minuto♿📡

→Nos perdimos el gol de Alesida🇨🇱

→Tienen un monopolio al pedo🐭

BETTER THAN TYC SPORTS⁉️ OF COURSE NOT THEY DONT HAVE ANY FAT FARINELLA🤰🏻 TO INSULT pic.twitter.com/avz97rl5Zj

— Paralytics (@Paralyticss) January 12, 2022