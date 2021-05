Gracias al trabajo realizado por un conjunto de telescopios espaciales y terrestres, la NASA y la Agencia Espacial Europea han conseguido obtener sorprendentes imágenes de Júpiter que muestran en detalle sus características atmosféricas como su Gran Mancha Roja, supertormentas y ciclones gigantes que se extienden por todo el planeta, anunció el centro de investigación NOIRLab de NSF.

En 2017 se tomaron simultáneamente tres imágenes que muestran al gigante gaseoso bajo luz infrarroja, luz visible y ultravioleta. Las de luz visible y ultravioleta fueron capturadas por la cámara del telescopio espacial Hubble, mientras que la infrarroja fue tomada por el telescopio Gemini North, ubicado en Hawái.

La observación de objetos astronómicos en diferentes longitudes de onda de luz permite a los científicos obtener información que de otro modo no estaría disponible y, como era de esperar, Júpiter tiene un aspecto muy diferente en las tres imágenes. Sin embargo, los investigadores notaron algo aún más intrigante al fijarse en la Gran Mancha Roja del planeta, el famoso sistema de tormentas persistentes lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra entera.

Stunning new images of Jupiter from Gemini North and the Hubble Space Telescope showcase the planet at infrared, visible, and ultraviolet wavelengths of light.

