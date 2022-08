Quedan dos semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

La Presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y el ex Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fueron los invitados al octavo capítulo del programa “Tú Decides”, donde manifestaron sus posturas a favor del Apruebo y del Rechazo, respectivamente.

PPD propone una convención distinta si gana el Rechazo

Durante las últimas horas se filtró una propuesta del PPD que da cuenta de cómo podría ser una nueva convención en caso de que gane el Rechazo. Sobre esto, su Presidenta, Natalia Piergentili, afirmó que “es muy importante señalar que hoy en día estamos en un programa que debate sobre la nueva Constitución, que nosotros estamos completamente seguros de que va a ganar el Apruebo”.

“Se trata de un ejercicio interno que hizo el partido para entregárselo al Presidente como una ayuda en pensar una hoja de ruta en la eventualidad que gane el Apruebo. También hicimos una repasada de cómo podría ser si gana el Rechazo, pero el foco de esta propuesta era plantear una hoja de ruta en función del Apruebo”, explicó.

Ante esta propuesta, el Presidente del PC, Guillermo Teillier, manifestó que su partido quiere una Constitución lo más parecida posible a la que elaboró la convención este año. Con respecto a sus dichos, Natalia Piergentili respondió que “Guillemo Teillier marcó la pauta respecto de plantear cómo sería una convención en la eventualidad del Rechazo. Nosotros no estamos aquí siendo los primeros que hablan de este tema, planteando una mirada derrotista. Dicho esto, yo respeto su postura y su planteamiento de cómo debería dibujarse una convención. Pero nosotros tenemos la nuestra, es legítima, y es la que tenemos que socializar en ese escenario”.

Tras ser consultado sobre si Chile Vamos podría apoyar la propuesta que está planteando el PPD en caso de que gane el Rechazo, Mario Desborde contestó que “a mí me hubiera encantado que el Gobierno en vez de tirarle la pelota a Chile Vamos diciéndole ‘mire, mande sus propuestas a Chile Vamos sobre cuál va a hacer el plan B’, hubiera convocado a todas las fuerzas políticas a un acuerdo”.

“Primero, si ganara el Apruebo, ¿Cuáles son las reformas? Estoy seguro de que con Natalia, la Presidenta del PPD, hubiéramos tenido mucho más acuerdos que el que probablemente ella llegó con el PC respecto de las reformas que hay que hacerle a la Constitución si gana el Apruebo”, indicó.

“Yo espero que gane el Rechazo. No bastan las reformas, creo que es una mala propuesta por la que tenemos que ir a un nueva propuesta”, reveló.

“Si gana el nuevo proceso, ¿Cuál es el Plan B? Tenemos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Acaba de quedar en evidencia que cuando conversan los partidos de las dos coaliciones de Gobierno, entre ellos no hay un acuerdo”, aseveró.

“A mí no me sorprende que Guillermo Teillier esté pidiendo si hay una nueva convención sea exactamente igual a la actual porque ellos la controlaron. Fue una convención muy funcional al PC”, afirmó.

“Yo creo que es urgente que los liderazgos de los partidos se pongan de acuerdo con el Presidente de la República para que la gente sepa qué sucederá si gana el Apruebo o el Rechazo. Yo espero que sea la ciudadanía la que escoja el camino. En lo personal tengo una posición. Elegiría una nueva Convención. Estoy de acuerdo con los criterios que ha planteado el PPD”, indicó.

¿Cómo garantiza Chile Vamos que el proceso constitucional continuará en caso de que gane el Rechazo?

Dentro de los partidos de Chile Vamos no existe consenso sobre las características que tendría un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo. Incluso, hay diputados de los tres partidos que ni siquiera están de acuerdo de que exista una nueva convención, ni reformas constitucionales desde el Congreso.

Tras ser consultado sobre cómo garantiza que el proceso constitucional continuará desde su sector, Mario Desbordes respondió que “primero, porque hay un compromiso de Chile Vamos por una nueva Constitución”.

“Segundo, se pusieron sobre la mesa ciertos puntos. Por supuesto, el Estado Social y Democrático de Derecho, que ya está puesto en lo que dice Chile Vamos, va a permitir la paridad. Es un principio civilizatorio, es un avance que no se va a modificar, que no vamos a retroceder en eso. Te lo dice alguien que se la jugó por la paridad en la constituyente, para bien o para mal”, indicó.

“Yo te puedo asegurar que los votos sobran para hoy día garantizarle a las chilenas que el país no retrocede en eso. Esto te permite pensar que el proceso tampoco va a hacer tan largo, porque ya tenemos una serie de cosas que valoramos en la propuesta, son cosas correctas, como el desarrollo con respeto al medio ambiente, que tiene que estar en la partida en el próximo texto que se discuta. Una vez que gane el Rechazo, empezaremos a trabajar en la nueva Constitución”, señaló.

“El punto es que hay cosas buenas y hay otras cosas que están mal que son tan importantes, tan graves, que a mi juicio nos permiten rechazar. Yo respeto a quien está por el Apruebo, mi posición es distinta”, aseveró.

La posición del Partido Republicano

Con respecto a cómo sumaría a esta idea de redactar una nueva Constitución al Partido Republicano, Mario Desbordes manifestó que “no lo vamos a subir. Republicano está en todo su derecho en decir que no va a apoyar una nueva Constitución en un nuevo proceso. Yo respeto eso. Creo que están profundamente equivocados. No se quisieron subir, nadie los puede obligar, no vamos a obligar a nadie”.

“Le quiero decir a la gente que no se necesitan los votos de Republicanos. No necesitamos los votos del Partido Republicano, con todo respeto que les tenemos. Incluso, pudiendo haber algunos disidentes dentro de la UDI o RN, tampoco son necesarios porque sobran después de la reforma que acaba de hacer el Congreso”, indicó.

“Sobran votos para llegar a un nuevo proceso constituyente que sea lo más acotado y rápido posible, tomando lo bueno que tiene la propuesta, tomando lo bueno que tiene la propuesta de la Presidenta Bachelet en su minuto, y tomando lo bueno que tiene la del 2005. Vamos a trabajar rápido. Sobran votos y va a haber un acuerdo”, finalizó.

