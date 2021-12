¿Dónde queda el “escuchemos todas las voces”, “una Convención inclusiva y que respete los Derechos Humanos” cuando en el mismo lugar donde sesionan los convencionales se agrede a una víctima de violaciones de DD.HH., ex preso político y actual perseguido por una dictadura? Eso es lo que pasó hoy en la Convención Constitucional. Hasta la sede del Congreso en Santiago llegó el dirigente venezolano Leopoldo López, líder opositor a Maduro, invitado por convencionales de Chile Vamos. Ya antes de que se reuniera con los constituyentes, la presidenta Elisa Loncón criticó la visita. “Está dentro de la propuesta y trabajo de convencionales del Rechazo. No podemos ser ingenuos”. ¿Empatía por ser una víctima de un régimen condenado por las principales democracias? Ninguna. Los dichos de Loncón se unieron a la funa que asesores de algunos convencionales realizaron afuera del recinto pegando carteles con mensajes como: “La agenda de la Convención no es la agenda de la derecha ¡¡¡Fuera López, aguante Maduro!!!”. Más huevos y gritos de “golpista” a su llegada. En la reunión, López habló de cuidar la democracia y las libertades y lo frágiles que éstas pueden ser.

La agenda de la Convención

Qué pasó hoy:

Sesionaron las comisiones temáticas que recibieron a expertos en sus audiciones. Pincha acá para ver el detalle de los invitados de cada instancia.

que recibieron a expertos en sus audiciones. Pincha acá para ver el detalle de los invitados de cada instancia. La Comisión de Sistemas de Conocimientos se trasladó a la Región de Arica y Parinacota para desarrollar “en terreno” su trabajo.

se trasladó a la para desarrollar “en terreno” su trabajo. Se constituyó el Comité de Ética que eligió a Elizabeth Lira , Premio Nacional de Humanidades y Decana de la Facultad de Psicología UAH, como su coordinadora.

que eligió a , Premio Nacional de Humanidades y Decana de la Facultad de Psicología UAH, como su coordinadora. Convencionales de Chile Vamos se reunieron con el líder opositor al régimen Maduro, Leopoldo López, quien les habló de la experiencia de la asamblea constituyente en Venezuela.

Próximos días:

Luego del feriado de ayer, el jueves las comisiones temáticas retoman sus sesiones y siguen recibiendo audiencias.

El jueves sesiona el Pleno de la Convención Constitucional.

Atentos a: Las negociaciones que ya comienzan a darse sobre quiénes serán los nuevos titulares de la mesa de la Convención, que debe elegirse el 4 de enero.

Francisca Labbé advierte sobre una “Constitución ecocéntrica”

