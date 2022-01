El integrante del Consejo Asesor Económico de Gabriel Boric en el marco de la segunda vuelta, Ricardo Ffrench-Davis, arremetió contra de una de las propuestas insignia del presidente electo: poner fin a las AFP y entregar pensiones universales de $250 mil.

En entrevista con la radio Bío Bío, el economista explicó que la propuesta de Gabriel Boric se implementará de forma gradual para sacar a las AFP como “el corazón del sistema de seguridad sociales” y reemplazarlas con el sistema nuevo que tiene un “componente solidario”.

Eso sí, el asesor económico de Boric aprovechó la conversación para recomendarle al mandatario que “no cometas tonteras que te pueden hacer imposible las tareas transformadoras de este país“, como cerrar las AFP.

“Piensa, lo más importante son las tareas transformadoras. Lo transformador no es cerrar algo que existe, que no ha sido bueno en el promedio, pero que cerrarlo puede crear un desbarajuste brutal en tu sistema económico. Cerrar un sistema que administra $170 mil millones de dólares actualmente, y hacer que pase a otras manos, sería un error fatal”, profundizó.

En esta línea, Ricardo Ffrench-Davis dijo que uno puede “odiar las AFP”, pero “si amas más a Chile que lo que odias a las AFP, no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas“.

“Déjalo ahí. Y la plata nueva, que vaya a un nuevo sistema. Pero empieza a regular cómo lo administra. Está la Superintendencia de Pensiones para eso. Puedes cambiar las proporciones de dónde van las platas, etcétera. Eso está en tus manos. Pero haz cambios graduales. Porque el sistema financiero es propenso a los cambios bruscos. Y tú le das una señal y te vas a hacer una corrida brutal en el sistema financiero. Y eso te amarra las manos como gobierno. No seas inexperto. Uso esa palabra para no decir leso o bruto. No caigas en una trampa explosiva. Sería una trampa”, continuó el economista.

Por último, Ricardo Ffrench-Davis tomó distancia del Ministerio de Hacienda y dijo que “sería fuera de foco que una persona de 85 años, aunque sea un Superman de ultra buena salud, a esa edad tome una tarea que es de 24 horas al día”.

