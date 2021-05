Este lunes no fue un buen día para el mercado local. La Bolsa de Santiago se desplomó 9,33%, la mayor caída diaria desde marzo de 2020. El dólar subió $16,38 (2,34%) a $716,99, su mayor aumento diario desde el 18 de junio de 2020. Las tasas largas también registraron fuertes alzas, lo que refleja una caída en el valor de los bonos, instrumentos que están presentes sobre todo en los fondos más conservadores. Y pese a que hoy el mercado opera con mayor tranquilidad, no ha logrado recuperar todo lo perdido ayer.

Así, los multifondos de las AFP también podrían haber sufrido bajas, aunque esa información está con desafase, por lo que aún no es posible verla. Entonces, ¿si no he hecho el retiro del 10% de la AFP, conviene o no hacerlo ahora?

“Considerando las bajas que han reportado en general todos los fondos de pensiones y las reacciones que las elecciones han generado en nuestros mercados (IPSA y alza del dólar), recomendamos esperar a que se calme la especulación y los fondos se recuperen un poco antes de tomar la decisión de realizar los retiros”, comenta Bernardita Infante, jefa de estudios previsionales de la consultora Alfredo Cruz y Cía.

“Estas bajas se materializarían al momento del retiro, reportando un 10% menos al que se podría alcanzar si los mercados repuntan. Desde luego, no hay forma de predecir con total exactitud si los mercados pudieran mejorar dentro de los plazos que se disponen para solicitar un retiro”, agrega Infante.

Por su parte, la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, dice que “las inversiones en acciones chilenas, dependiendo del fondo en el que se encuentre cada persona, le va a afectar más o menos. El fondo C diría que es el que tiene más acciones chilenas proporcionalmente (…) Pero de lo que ocurrió este lunes, recién se conocerá en el valor cuota del miércoles, que debería ser bastante más baja”.

En esa línea, Jiménez dice sobre los resultados de las elecciones, que “no sabemos si el estado de ánimo va a ir mejorando o puede empeorar algo, lo que significa que en el corto plazo habrá algo más de inestabilidad, puede haber días de recuperación, y otros días de ajustes. Aquel que necesite los fondos, si no tiene otra fuente de financiamiento, la sugerencia es que retire la plata; pero para el que puede esperar, es mejor esperar. Hay plazo de un año para retirar”.

En tanto, Ann Katharine Clark, presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, comenta que si las personas quieren hacer el retiro directo a la Cuenta 2 de la AFP, y en el mismo fondo, “no importa cuándo hagan el retiro, porque la transacción se hace el mismo día y al mismo fondo”.

En cambio, quienes quieren retirarlo en un banco u otro medio de pago, es mejor esperar, comenta Clark, salvo para aquellos que tienen urgencias económicas y no pueden auguardar hasta que el mercado repunte. “Retirar hoy el 10% va a significar liquidar muchas más cuotas para lograr el monto mínimo, lo que afectará el monto que tiene en sus fondos previsionales”, agrega. Y dice que es “diferente cuando retiras para ponerlo en Cuenta 2, porque esas cuotas las cambias de lugar”.

Hay que recordar que los ahorros que cada persona tiene en su cuenta de la AFP para pensión, o en sus cuentas de ahorro voluntario, se miden en cuotas. Por ejemplo, si una persona tiene ahorrado $1 millón y el valor de la cuota es de $10.000, entonces su ahorro equivale a 100 cuotas.

Así, cuando alguien pide el retiro de fondos, si el valor de la cuota ha bajado, la AFP tendrá que liquidar más cuotas para lograr el monto solicitado; por lo que el afiliado quedará con menos cuotas en su AFP.

¿Y el valor cuota que se considera es el que tiene cada persona cuando se hace la solicitud? No. Para efectos de determinar el monto en pesos del retiro, las AFP deberán considerar el valor cuota del día ante precedente al de la fecha de pago. Pero no se sabe cuándo será eso, ya que dependerá de la fecha en que la AFP concrete el pago, que puede ser en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que se realizó la solicitud.

Con todo, hasta el 14 de mayo la Super de Pensiones reportó que ya iban 5.817.228 solicitudes para el tercer retiro de fondos, y se habían pagado US$9.999 millones a la misma fecha.

En consecuencia, son 4.802.241 afiliados y beneficiarios los que cuentan con sus fondos de este tercer retiro, lo que equivale al 84,2% del total de quienes habían efectuado la solicitud.

De esta manera, sumando los tres retiros de fondos ya se habían pagado un total de US$48.021 millones al 14 de mayo.

/psg