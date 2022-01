Continuando con la segunda parte de la entrevista que brindó el presidente Pedro Castillo a la cadena de noticias en español CNN, esta vez el mandatario dejó en claro que no le gustaría que el Perú siguiera los modelos de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero remarcó que cada país es “autónomo”.

“No soy parte de eso y no me gustaría que el Perú se convirtiera en uno de esos modelos”, indicó en entrevista con CNN sobre los tres países latinoamericanos.

Fernando del Rincón fue muy concreto y claro al preguntarle porqué cuando se le consulta por Venezuela, Cuba y Nicaragua, evade dichas respuestas, a lo que el jefe de Estado señaló que “jamás traerá un modelo de afuera” y afirmó que piensa crear un “verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“Soy un hombre del pueblo (…) ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país”, aclaró.

Sobre las ideologías, Castillo Terrores afirmó que cuando llegó a la presidencia, quisieron “venderle” un modelo q cómo llevar su gestión, pero que para él lo principal y primordial es darle seguridad a los peruanos.

“Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contribuir con el desarrollo del país”, aseguró.

Al ser consultado si Cuba es una dictadura, el presidente Pedro Castillo aseveró que esto se le debería preguntar a los cubanos y acotó que “no quisiera que otro país o persona se entrometa en la vida de los peruanos”.

Asimismo, cuando se le preguntó al Jefe de Estado a quién reconoce como presidente de Venezuela, si a Juan Guaidó o Nicolás Maduro, respondió de manera común.

“¿Quién es? Al que han elegido los venezolanos, pasa por una situación de elección. Preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos”, expresó Pedro Castillo.

Por otro lado, mandatario, dejó en claro que su visita al presidente de México, López Obrador, fue para conversar sobre problemáticas que comparten ambos países como el narcotráfico y que jamás fue a pedirle apoyo ni consejos para gobernar al Perú.

Sobre las investigaciones en las que viene participando, el jefe de Estado, señaló que no está obstruyendo el proceso -por el contrario- se siente tranquilo porque no tiene nada que ocultar ni sentirse amenazado.

“No tengo ningún enfrentamiento. Por qué me tendría que enfrentar con las autoridades y mucho menos con las personas que me juzgan. Acá estoy disponible para contribuir”, sostuvo ante Fernando del Rincón.

En otro momento de la conversación, Pedro Castillo aceptó que recibió en su despecho presidencial a la investigada Karelim López, pero negó que hayan abordados temas relacionados a licitaciones.

En ese mismo contexto, el jefe de Gobierno también indicó que se reunió con Hugo Chávez Arévalo, en referencia al caso que involucra al empresario Samir Abudayeh.

“(Hugo Chávez) Ha venido a tratar temas que tienen que ver con el rescate de los pozos petroleros. [Lo recibí porque] es un funcionario, pero no para hacer este tipo de favoritismo (…) nunca se habló de eso (Samir Abudayeh)”, aseguró.

“Nunca se trató temas como estas licitaciones, como estas negociaciones. No tendría por qué hacerla. Hay un sector que está a cargo”, sentenció.