La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este lunes sobre la polémica que generaron los comentarios de su par de Desarrollo Social, Jeanette Vega, sobre la existencia de presos políticos mapuche, recalcando que a juicio del Ejecutivo no existen personas privadas de libertad por “conciencia”.

Al respecto, la vocera de La Moneda señaló que “nosotros no tenemos presos de conciencia”, junto con asegurar que “como nosotros podemos respetar la opinión en torno al calificativo o no de un grupo de personas que está privada de libertad, pero le corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos”.

“Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo por delitos que se les han imputado y que algunos no se han comprobado”, añadió.

En esa línea, Vallejo recordó que “los que no han tenido juicio y que no han derivado en condenas siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible. Por la misma razón, comprometimos tanto en campaña y seguimos dialogando en el Congreso Nacional para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación”.

/psg