La candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, reiteró su molestia con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), a quienes acusó de vetar al Partido por la Democracia (PPD), al Partido Liberal (PL) y al movimiento Nuevo Trato de una primaria que finalmente terminó siendo inscrita por Daniel Jadue y Gabriel Boric.

En una entrevista con Tele 13 Radio, la ex vocera de Gobierno de Michelle Bachelet afirmó que “faltan adjetivos” para calificar lo ocurrido durante la noche del miércoles, explicando que “esto forma parte del estado de crisis en que están los partidos políticos, aquí hay algunos que se plantean ser como los salvadores y reproducen una forma de hacer política que que daña la democracia, la confianza pública”.

“Si no se honra la palabra, es difícil de construir. El FA y el PC no dan garantías de gobernabilidad, no fueron capaces de sostener sus palabras, y eso me parece grave. Esto refleja una política hecha con la calculadora y no poniendo el interés superior de Chile como el principal objetivo”, expresó la abanderada socialista.

Por los dichos de Jadue, quien señaló que fue el PPD quien vetó al FA y PC antes de la elecciones del fin de semana, Narváez expresó que “él puede sacar frases que le convengan a él, porque quiere actuar con una lógica de política chica. Pero la candidata soy yo, no es ni Heraldo Muñoz ni es Pablo Vidal. La candidata soy yo, y yo como candidata -porque así funciona nuestra democracia- puedo recibir el apoyo de otros partidos. Pero él estaba haciendo es impidiendo que los militantes de esos partidos pudieran apoyar mi candidatura, porque eso a él no le conviene”.

“Lo que pasó es Daniel Jadue se asustó, y como no puede reconocer públicamente que se asustó -porque es como de poco líder, probablemente- mejor dice este argumento de que los vetaron”, agregó.

Pese a la profunda fractura sufrida por la oposición, al ex ministra expresó que “siempre creo en la reparación, lo que no puede pasar es que la derecha vuelva a gobernar”.

/psg