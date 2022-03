Duras críticas emitió esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, al trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, asegurando que hay varios sectores, como el empresarial, que no están siendo escuchados y que hasta han sido marginados de la discusión.

El líder del gran empresariado, en entrevista con EmolTV, dijo que incluso sectores “moderados de centro o centro izquierda han sido marginados y vetados”, añadiendo que “estamos enfrentando una redacción de una Constitución que está siendo absolutamente extrema, no dialogante. Eso creo que le hace mal al país”.

Sutil resaltó que ha hecho un profundo trabajo para intentar ser parte del debate, concretando reuniones con “muchos convencionales” de todos los colores, desde el PC hasta la UDI. Sin embargo, afirmó que “la capacidad de convencer es prácticamente nula, porque hay mucha gente que es muy talibán”.

En esa línea, para el presidente de la CPC será clave ir viendo una moderación en el debate al interior de la Convención. “Hay muchos que quieren hacer lo de Arturo Prat, que es ir hasta el final, ganar o morir. Resulta que los grandes acuerdos y grandes construcciones de los países no es con personas que hay que ir a ganar o morir, son personas que son lo suficientemente racionales, que ponen el interés común sobre el interés particular, que no son identitarios como lo estamos viendo en la Convención y creo yo que eso está también por verse”, dijo.

Así, afirmó que es el Presidente Gabriel Boric quien debe “hacer un llamado a la mesura y a la tranquilidad. Resulta que Apruebo Dignidad es parte del Gobierno, por lo tanto, ahí hay un pacto que debiera moderar su forma de actuar dentro de la Convención y tratar de buscar acuerdos”.

De lo contrario, aseguró, “esta Constitución puede partir con un pecado original exactamente igual, con el mismo pecado que se supone que partió la Constitución del 80”, que es que “no fue consensuada con todos los chilenos, y esa es una realidad (…). Esta constitución probablemente va a partir con el mismo pecado si es que se aprueba”.

