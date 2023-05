Ya estamos acostumbrándonos a escuchar los “errores” que están cometiendo los de la “superioridad moral”, en cuanto pretenden hacer algo novedoso, o imitar las malas prácticas de un dictador, y pretender que lo harán espectacular y encontrarse con un nuevo fracaso, del cual ya estamos todos cansados, donde el despilfarro de nuestros impuestos, está dejando claro que las matemáticas de “estos niños”, dejan mucho que desear.

Dicho lo anterior, si no han sido capaces de usar una calculadora, para cuantificar el costo del gasto que significa vender un balón de gas, podríamos deducir que no lo estarán en materias tan importantes como querer administrar los ahorros previsionales de los afiliados al sistema de pensiones, donde estamos hablando de miles de millones de pesos, que les pertenece a los trabajadores de nuestro país.

Siempre se ha dicho que el estado, no es un buen empresario y es un pésimo empleador, con lo sucedido con el tema del “gas a precio justo”, queda demostrado que no era solo una frase, sino por el contrario, esto se ha ratificado con creces en este otro fracaso del gobierno, que sigue experimentando y lamentablemente, no lo pagan los ministros gestores ni los genios que aprobaron dicho proyecto, sino todos nosotros que pagamos impuestos y donde el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.

Que los impuestos generales los disponga, organice o distribuya el gobierno de turno, corresponde, pero que además pretenda administrar los ahorros previsionales, que parece ser un botín muy apetecido, no deja de ser peligroso, es como dejar a un gato cuidando la carnicería, y todos sabemos que no es bueno tener todo concentrado en un ente estatal, que podría incurrir en situaciones indeseables, y con fines distintos al destino original, que es mejorar las pensiones.

Por otra parte, ya existe preocupación de cómo se está escribiendo, desde el panel de expertos el próximo proceso constituyente, algunos temas tan importantes como las pensiones, que no se está considerando el deseo de la mayoría de las personas, que rechazaron el proceso constituyente fracasado, de dejar establecido la libertad de elegir administrador para los ahorros previsionales, la herencia y la No estatización de los mismos y escuchar de una buena vez, la voz de la gente.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com