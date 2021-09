Tonka Tomicic, además del panorama judicial que enfrenta su marido, se ve envuelta en un nuevo procedimiento en tribunales. Su madrastra y pareja de su padre, María Cecilia Rodríguez Pérez (74), presentó una querella por estafa contra la figura de Canal 13 y su hermana Mirela.

La acción, a la que tuvo acceso ADN.cl, apunta a supuestos delitos que se habrían cometido en medio de los trámites de la posesión efectiva, de la partición y liquidación de bienes de la comunidad hereditaria del empresario Antonio Tomicic, quien falleció el 11 de Diciembre de 2019 a los 77 años.

La querella contra Tonka Tomicic

La historia parte el año 2017, cuando el padre de Tonka celebró un Acuerdo de Unión Civil con Cecilia, en la que “pactaron régimen de comunidad de bienes”.

Lo que explica el documento es que Rodríguez manifestó ser víctima de una trama urdida por las hermanas Tomicic para afectar su patrimonio, luego de que, previo a la partición de los bienes, cedieran sus derechos a una empresa de inmuebles que eran de su padre.

“Fui engañada por Mirela y Tonka Tomicic Petric las que dolosamente me ocultaron el otorgamiento de la escritura de cesión de derechos del día 31 de marzo de 2020, fingieron tener la calidad de herederas (en una comunidad) que no tenían al momento de otorgarse la escritura de promesa el 21 de Junio de 2020 y la posterior escritura de partición de bienes el 22 de Octubre de 2020, aprovechándose de mi buena fe”, reza el documento que está siendo investigado en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago.

Y agregó que “jamás tuve ni pude tener conocimiento alguno de que Mirela y Tonka Tomicic Petric, habían cedido sus derechos, y que por consiguiente ya no eran parte de la sucesión… Los hechos relatados configuran claramente una mise en scene, (doctrina francesa), una maquinación fraudulenta realizada por parte de las querelladas Tomicic Petric, que no dudaron en engañarme atribuyéndose derechos que no tenían, con la sola finalidad de apropiarse de dineros que eran parte de mi patrimonio”, expresó.

Rodríguez comunicó que “la acción dolosa de las querelladas, además del daño patrimonial directo que me han causado por $320.324.110 se producirán diversos otros efectos de carácter legal, ya que para regularizar la situación de la comunidad hereditaria y de carácter patrimonial, deberá recurrirse a acciones judiciales que sean procedentes, y previsiblemente habrá que entrar en gastos y desembolsos inevitables para solucionar el problema que ellas me causaron con su actuación dolosa”.

De esta forma, un nuevo problema legal se avecina para Tonka Tomicic, quien deberá responder a las acusaciones de quien fue su madrastra y pareja de su progenitor, en días donde ya ha sido cuestionada por el entuerto en que se vio involucrado su pareja.

