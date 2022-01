Por el momento hay 22 personas que se encunetan detenidos: dos de ellos por porte de arma blanca, dos por bengalas, cuatro por desórdenes y otros cuatro ordenes vigentes.

También hay un hombre adulto lesionado de forma leve por herida cortopunzante, que está siendo atendido por personal del Samu.

Por los incidentes, el presidente Gabriel Boric, hincha de Católica, comentó: “Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”

