Este jueves se denunció sobre un nuevo intento de estafa ligada a la campaña de vacunación de refuerzo contra el coronavirus.

Según denunció una usuaria de WhatsApp, la llamaron haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio de Salud (Minsal) para “agendar” la fecha para que recibiera la cuarta dosis contra el COVID-19.

Thank you for watching

“Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, CI, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme el whatsapp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando” dice el mensaje viralizado en WhatsApp.

Esta sería la segunda vez con este modo operandi. En agosto del 2021, Minsal aclaro a raíz de una serie de denuncias que su personal no hace llamados para agendar hora y lugar de vacunación.

Según indica Julio Vargas de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), “efectivamente están estos métodos para hacker las cuentas de WhatsApp, los delincuentes vuelven a reutilizar estos métodos ya que pasa un tiempo y la gente se olvida”.

Además, afirma el PDI que “no se descarta en ningún momento que los delincuentes lo hagan hasta que la gente se aburra y logré tener acceso a la cuenta”.

/gap