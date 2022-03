Pese a la posición contraria del gobierno frente a un eventual nuevo retiro del 10% de las AFP, este lunes, por 117 votos a favor y 26 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de analizar un otro giro del 10% de los fondos previsionales, el que, en caso de aprobarse, sería el cuarto. Sin embargo, se le ha llamado quinto retiro, producto del rechazo que sufrió el anterior en el Congreso.

Es por esto que ya existen cifras con estimaciones respecto de lo que podría ocurrir en caso de aprobarse un nuevo retiro. La Superintendencia de Pensiones las dio a conocer el año pasado en el marco de la tramitación del cuarto giro. Eso sí, hay que considerar que desde entonces dichas cifras es posible que hayan sufrido algunas modificaciones, debido a que también los saldos y afiliados que cotizan en el sistema han variado.

Con todo, según los cálculos que entregó el regulador con saldos a agosto de 2021, con un cuarto retiro el total de recursos para pensiones que se podría sacar alcanzaría los US$ 16.741 millones (con un tipo de cambio al 31 de agosto de $ 779,97), asumiendo que todos los afiliados retirasen el máximo permitido para cada uno.

Esto representaba un 9,3% del total de los fondos de pensiones al 31 de agosto de 2021 (US$183.045 millones). Esta cifra podría variar algo a la baja considerando que a febrero de este año el saldo acumulado en las AFP era de US$172.830,88 millones.

Hasta el viernes pasado, por los primeros tres retiros de fondos se habían desembolsado US$ 51.044 millones. Esto, considerando que en el primer proceso se sacaron US$ 19.526 millones, en el segundo fueron US$ 16.697 millones, y en el tercero alcanzan a US$ 14.821 millones.

Otro de los cálculos que entregó el regulador el año pasado, es que podrían acceder a un cuarto retiro de fondos de pensiones unos 10 millones de personas.

En agosto del año pasado, el regulador también comentó que las personas que ya habían girado todos sus ahorros con los tres primeros retiros, eran 3,8 millones de personas. Esto, de un universo inicial de 12,2 millones de afiliados, pensionados y beneficiarios con saldo en sus cuentas al 30 de julio de 2020. En tanto, las personas que hasta ese momento no habían realizado ninguno de los tres retiros equivalía a 1,5 millones.

Del total de personas que quedaron con saldo cero, el regulador detalló que en ese momento ya había 1,6 millones de personas que habían continuado cotizando, por lo que tenían un saldo pequeño en sus cuentas, que en promedio era de unos $89 mil aproximadamente (UF3), por lo que también podían sacar todos los fondos en un cuarto retiro.

En total, entre los cuatros retiros, la Superintendencia estimaba en agosto del año pasado que eran 5.611.477 afiliados y pensionados los que quedarían sin saldo. Este universo es equivalente al 50% de los afiliados activos y al 45% del total de afiliados y pensionados del sistema. Así las cosas, proyectaba que se perderían siete años de cotizaciones con los cuatro retiros.

En esa época, el regulador señaló que con los tres primeros retiros las pensiones autofinanciadas caerán en un 28,3% en promedio. Y lo anterior ampliaría aún más la brecha de género en materia previsional, por cuanto para las mujeres la caída del monto de la pensión será de 33% en promedio, mientras que para hombres es de 24%.

Con cuatro retiros, en tanto, la Superintendencia detalló que la disminución del saldo a la edad de pensión sería de 32,6% promedio, y la mediana se ubicaba en 26,8%.

