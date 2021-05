El expresidente de la República, Ricardo Lagos, abordó el proceso eleccionarios tras sufragar en el Instituto Superior de Comercio (INSUCO).

En ese sentido, el exMandatario aseguró que “tenemos una tradición larga de celebrar elecciones. Pero acá hay dos elementos fundamentales, estamos eligiendo un gobernador provincial para que de esa manera haya una mayor presencia territorial en el país a través de quien se elige, y segundo, por primera vez, vamos a tener la posibilidad de elegir a aquellos chilenos que van a representar lo más profundo de Chile para que redacten una Constitución”.

“Nunca en los más de 200 años de historia de Chile habíamos tenido esta oportunidad. Hoy la tenemos, aprovechémosla, con responsabilidad. Y lo más importante, es una Constitución, como toda Constitución, es la ley de leyes para que dirimamos las diferencias entre chilenos y chilenas. No pensamos todos igual. Pero esa carta nos permite dirimir las diferencias civilizadamente, conversando, dialogando de la forma como podemos construir el país”, agregó.

“Esta no es la madre de todas las batallas, ésta debiera ser la madre de todos los acuerdos que queremos alcanzar en una Constitución que nos interprete a todos. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo”, aseguró Lagos.

Consultado el exPresidente Lagos por la segregación de votos, donde las comunas del sector oriente de la RM tuvieron mayor participación, aseguró que “hay todavía sectores que piensan que no es necesario expresarse y por eso creo que en ésta Constitución tenemos que corregir algo muy importante. Hacer que el derecho a voto sea obligación. Es lo menos que puede pedir un país a sus ciudadanos, que por favor piensen, tres, cuatro, cinco minuto, qué es lo mejor para Chile de las distintas opciones”.

“Y en consecuencia, lo único que puedo decir, es que espero que en la Constitución que se escriba el voto sea obligatorio. Y también es primera vez, no es Chile, sino que en el mundo, en que sabemos que el resultado electoral va a ser una igualdad de género en los convencionales. Y eso nos coloca, modestamente, en el escenario mundial en que están todos preocupados, porque hasta donde yo sé, nunca se ha hecho una elección en que se sabe el resultado desde el punto de vista del género”, dijo.

Sobre el show de Pamela Jiles ayer durante su votación, Lagos se mostró molesto e indicó: “No es posible que personalidades que se creen tal tengan derecho a insultar públicamente. Ese no es el Chile que vamos a construir. Nos dimos una pelea contra una dictadura, pero tampoco para los insultos como una forma para discriminar y distribuir las diferencias. Las diferencias son legítimas, los insultos no. Son propios de aquellos que no creen en la capacidad de dialogar”, cerró.

