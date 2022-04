El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación registró una fuerte alza en marzo de 2022. Esto, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotara un incremento mensual de 1,9%, su mayor escalada mensual desde octubre 1993 (2,6%), en casi 30 años.

Con esto, la subida acumulada en lo que va del año llegó a 3,4%, mientras que el alza anual alcanzó la potente cifra de 9,4%, muy cerca de llegar al 10% que el Banco Central pronosticaba que se alcanzaría a mitad de este año

Ante estas cifras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel comentó que “es una situación preocupante, una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios. Por otro lado, tenemos que tener claro que la inflación en Chile, y la experiencia de Chile, la experiencia de todo el mundo, la única manera de bajar la inflación es a través de la política monetaria”.

En conversación con Radio ADN subrayó que “no existen varitas mágicas para resolver los temas de la inflación, y eso tenemos que dejar que el Banco Central haga su trabajo, lo está haciendo, y tenemos que, mientras tanto, apoyar a las familias, especialmente las que viven de un sueldo, para amortiguar este impacto de la inflación”.

Por otro lado, ahora que se conocen los principales ejes del programa “Chile Apoya” que impulsa el Gobierno para afianzar una recuperación inclusiva de la crisis, Marcel volvió a asegurar que el plan no tiene como propósito frenar la discusión por un nuevo retiro previsional.

“La idea de una agenda de medidas de este tipo estaba planteada dese la misma campaña de la segunda vuelta, fue parte del Acuerdo de Implementación Programática que se suscribió en aquel momento, y nosotros empezamos a trabajar varias semanas antes del cambio de gobierno. Y lo estamos haciendo no porque se discuta un quinto retiro, lo estamos haciendo porque la gente lo necesita”, dijo la autoridad en entrevista con Radio Cooperativa.

Junto con ello, explicó que “la salida de esta crisis ha sido súper heterogénea, hay sectores que les ha ido bien, pero hay sectores que todavía están muy rezagados, sectores de actividad, micros y pequeñas empresas y grupos importantes de trabajadores. Entonces, las crisis, las recesiones son muy desigualizadoras, y si uno no se preocupa de salir bien de una crisis, después lo que va a tener es más desigualdad que la que tenía previamente, eso es a lo que nos estamos orientando”.

Tras ello, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que los proyectos que apuntan a un quinto retiro del 10%, que la próxima semana comenzarán a ser analizados por la comisión de Constitución de la Cámara, no apunta a “un tema de personas, de personalidades. Esto no es la farándula, no es una cuestión que vende, que está ligado a los egos de las autoridades”, sino que “se trata es de prevenir, evitar, una medida que le haría daño a mucha gente en Chile”.

Asimismo, comentó que si bien “hay gente para la cual individualmente esto parece un alivio, no lo llamaría una ayuda, porque en el fondo nadie lo está ayudando, los afiliados están usando sus propios ahorros a costa de sus pensiones futuras, entonces ayuda hasta por ahí no más”.

E indicó que “cuando esto es masivo, cuando se trata de algo que beneficia no a mil, diez mil personas, sino que lo usan 10 millones de personas, el impacto que tiene eso sobre la economía es enorme. Ya lo comprobamos con motivo del tercer retiro, mucho más en las semanas previas al cuarto retiro, significa aumento del costo del crédito hipotecario, significa que mucha gente, muchas familias no van a poder acceder a financiamiento para su vivienda, significa aumento de la inflación”.

Además, ante la alta inflación, advirtió que “si a esto le sumamos dos, tres, cuatro puntos porcentuales más de inflación, por supuesto que eso daña, en primer lugar, a los que están retirando los fondos, porque parte de lo que retiran lo van a perder, por la vía del mayor costo de la vida. Pero lo peor, es que perjudica las personas que no están retirando fondos, porque ya no tienen”.

“Con una medida como esta quedan 5 millones de personas sin fondos de pensiones. ¿Qué le vamos a decir a esas personas a los cuales les va a subir más el costo de la vida porque otros, que sí tenían fondos, los retiraron masivamente? Eso es lo que tenemos que entender, que esto que parece una ayuda, pero que no lo es, significa un daño, un costo para millones de personas, y si hoy día hay gente que dice yo necesito esta plata para compensar por el aumento de la inflación, pero el propio retiro genera inflación”, resaltó Marcel.

Por otro lado, respecto del debate legislativo, el titular de Hacienda señaló que “me parece que los parlamentarios ya tienen toda la evidencia, y si no fuera suficiente, se la vamos a presentar cuando se discuta en esto en la comisión de Constitución”.

Junto con ello, insistió en que “ese es el punto más importante, no tiene que ver con que tales o cuales personas sean ministros, esto no es algo que diga yo, es algo que de partida lo dicen todas las personas que siguen la economía, lo ha señalado taxativamente el Presidente de la República, lo han señalados su ministros (…) entonces, esto no es un tema de personas, de personalidades, es un tema del país, es un tema de la gente que sufre el costo de la inflación, de la falta de acceso al crédito que generan medidas como esta”.

