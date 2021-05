Los fantasmas, lo paranormal y lo sobrenatural siempre han sido objeto de debate. Muchas personas han informado de encuentros antes, pero sin ninguna prueba real, generalmente se descartan como meras historias. Ser capaz de tomar fotos de espíritus obviamente ayuda a la causa, pero ¿son todas reales o algunas han sido manipuladas? La respuesta la encontramos en el origen de la fotografía, que desde que se inventó la cámara, han aparecido fantasmas en las instantáneas. Y con cada avance en la tecnología de la cámara, han surgido nuevos tipos de rastros fantasmales, o se han conjurado deliberadamente.

Las raíces de la fotografía de espíritus se remontan al siglo XIX. Durante las décadas de 1850 y 60, muchos fotógrafos experimentaron con nuevos efectos, como imágenes estereoscópicas y doble exposición. Pero algunos fotógrafos sin escrúpulos pronto se dieron cuenta de que estas técnicas podían explotarse con fines de lucro. Se cree que un fotógrafo aficionado estadounidense llamado William Mumler fue la primera persona en fotografiar un ‘espíritu’ en una fotografía a principios de la década de 1860. Esta imagen trascendental parecía mostrar la aparición de su primo muerto. Y esto nos lleva a la actualidad, donde constantemente se publican innumerables imágenes que pretenden mostrar fantasmas. Algunas son montajes, pero otras pueden llegar a convencer incluso al más escéptico, como la reciente imagen que ha provocado un revuelo en las redes sociales.

Una imagen vale más que mil palabras

Una madre está convencida de que su bloque de apartamentos está embrujado después de ver una aterradora ‘figura fantasmal’ en el fondo de una foto. Rebecca Glassbrow, de 30 años, de Coventry, Inglaterra, se hizo una foto con un grupo de seis amigas en el piso de su vecino de la planta baja en octubre del año pasado. Pero cuando volvió a verla, observó atónita lo que parecía ser la figura fantasmal de una octava mujer con el pelo largo y oscuro que se cernía sobre ellas.

Rebecca, madre de un niño, que vive arriba del apartamento donde se tomó la foto, dijo que estaba asustada por la aterradora presencia y que desde entonces no ha podido dormir por la noche. Sin embargo, algunos inquilinos piensan que el fantasma es una persona que murió en el baño del piso y Rebecca ahora está convencida de que su edificio podría estar embrujado.

“Es una foto que provoca un escalofrío por la columna vertebral”, dijo Rebecca a periódico británico The Mirror. “En realidad, da bastante miedo. Todas estábamos un poco asustadas y miramos alrededor de la habitación como si dijéramos “¿qué pudo haber sido eso?” No sabemos qué es. Algunos de nosotras hemos dicho que creemos que es una mujer con cabello largo y castaño. Literalmente no había nada a nuestro alrededor y simplemente apareció en la foto. Fue realmente extraño”.

Rebecca investigó sobre su bloque de apartamentos y descubrió que en el pasado fue una vez una antigua fábrica y que un vecino le dijo que un hombre murió en el baño del apartamento donde se hizo la foto.

“La foto me asusta”, continuó explicando Rebecca. “Mi vecina que vive en este piso dice “bueno, deberías tener más miedo a los vivos que a los muertos”, así que tiene ese lema, pero yo vivo por encima del piso y se me pasa por la cabeza, es un poco extraño. Mientras estaba en la cama, pensé en figuras oscuras que estaban en el piso y entraban al dormitorio. Ha jugado un poco en mi mente de esa manera y me ha mantenido despierta. Hemos escuchado algunos ruidos de vez en cuando y simplemente lo atribuimos a que vivimos en un bloque de pisos, por lo que deben ser solo los vecinos, pero no estamos realmente seguros. Todos bromeamos sobre eso ahora y la llamamos [la figura] Flo, ya que dijimos que “va con la corriente”.

Pero lo que no se esperaba Rebecca es que su foto provocara un verdadero terremoto en las redes sociales después de compartirla en Facebook, con miles de comentarios de usuarios en busca de una explicación.

“Están diciendo, más o menos, eso es realmente extraño y mucha gente ha manifestado que parece una mujer con cabello largo y castaño, luego otros consideran que parece un hombre”, concluyó Rebecca.

Para los más escépticos la figura fantasmal es simplemente una persona más en la fiesta, y nada tiene que ver con que sea ninguna fantasma. Mientras los más creyentes aseguran que realmente se trata del espíritu real. Incluso algunos han sugerido que realice una limpieza energética. Es una forma sencilla de mantener el equilibrio energético de su piso y de todo el bloque, además dado que puede implicar una limpieza real, también mantendrá el espacio libre de desorden, lo que siempre es una ventaja. Quemar salvia es el primer paso: es esencialmente un limpiador espiritual de uso múltiple que enviará un mensaje claro y conciso al fantasma.

Y si la limpieza no resuelve el problema, es posible que Rebecca deba adoptar un enfoque más directo. Esto podría significar pronunciar oraciones específicas, como un mantra positivo. Deberá anunciar cuando llegue a casa y hablar cuando sienta la presencia del espíritu. Con estas técnicas debería de deshacerse del fantasma.

