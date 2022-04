Los parlamentarios del Partido Republicano se declararon este miércoles en “reflexión” sobre su apoyo o no a los proyectos que buscan permitir el retiro del 10% y del 100% de los fondos de pensiones, esto ante las dudas que, acusan, existen sobre el futuro de la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores.

“‘Pan para hoy y hambre para mañana’, dice el Presidente Boric respecto de los retiros. Hambre mañana será la que pasarán millones de chilenos si es que ellos toman la decisión de robarnos nuestros ahorros (…) Nosotros en privado y en público, le hemos pedido al Gobierno que garantice que los trabajadores son dueños de sus ahorros, a través de una reforma constitucional, todavía no han entregado ninguna señal”, dijo el presidente y senador de Republicanos, Rojo Edwards.

Con ello, Edwards indicó que “a pesar de que no somos partidarios de los retiros del 10% y del 100%, dadas las constantes señales de relativización de la propiedad de los ahorros, los Republicanos nos declaramos en reflexión respecto del apruebo o del rechazo de los proyectos del 10% y del 100%. Entendemos las consecuencias negativas de este tipo de proyectos, pero también entendemos de igual manera las consecuencias negativas para millones de chilenos, si es que finalmente estos ahorros -como las señales lo han indicado-, terminan por ser apropiados de manera ilegítima por las autoridades”.

“Vamos a evaluar desde el día de hoy y hasta las votaciones, cuál va a ser la votación final de los Republicanos. Pero que le quede claro al Presidente Boric, si no da señales claras de que se va a respetar la propiedad de los ahorros, no puede contar así no más con los votos Republicanos”, sostuvo.

Asimismo, el diputado de la comisión de Economía, Gonzalo de La Carrera, explicó que “si nosotros llegamos al convencimiento de que los ahorros van a ser expropiados, nosotros nos vamos a poner del lado de los cotizantes, de los ahorrantes, del lado del pueblo chileno, por tanto, este estado de reflexión indica que los votos nuestros van a estar siempre del lado de la propiedad privada y de los cotizantes que están viendo poner en riesgo sus ahorros”.

