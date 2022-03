El papa Francisco volvió este martes a llamar por teléfono al presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, quien aseguró al pontífice que “es el invitado más esperando en el país”.

“Hablé con Su Santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas rusas”, escribió Zelensky en Twitter. “Se agradecería el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Agradecido por las oraciones por Ucrania y la paz”.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022