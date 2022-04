La diputada de Convergencia Social (CS), María Francisca Bello, denunció a la Policía de Investigaciones (PDI) que una cuenta de Instagram está utilizando su nombre y fotografías (del verano) para promocionar contenido para mayores en la plataforma OnlyaFans.

En conversación con Las Últimas Noticias, dijo que “al principio me dio un poco de risa, porque no podía ser cierto (…) pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada”.

Bello, parlamentaria por la región de Valparaíso, contó que fue su asesora de comunicaciones quien le avisó. Su cuenta personal es @mfranbello y cuenta con más de 9 mil seguidores. Mientras que en la cuenta que está suplantando su identidad agregaron un guion al final del nombre del usuario.

“Ella me dijo que había una cuenta como un OnlyFans (plataforma de suscripción por contenido sexual exclusivo y explícito). No entré al link que aparecía en el perfil, solo llegué hasta la parte donde que aparecía mi foto y me dio lata”, comentó.

Y agregó: “Yo hice la denuncia en la PDI, en la Brigada del Cibercrimen. Esta situación es muy común y si lo vemos con la perspectiva de género, es mucho más recurrente en contra de mujeres”.

La diputada explicó que esto es “violencia de género digital, la vulneración que sufren mujeres, ya sean adultas, niñas o adolescentes, con el objetivo de denostar, acallar o acosar nuestras voces en el espacio de las redes sociales o las nuevas tecnologías”.

También aclaró que “no puedo privarme de bailar o vestirme como quiero porque una persona mal intencionada va a utilizar las fotos de mala manera”.

Finalmente, declaró que “es lamentable que uno tenga que verificar los datos y pasar por tanta burocracia para que internet pueda ser un espacio más seguro”.

Durante la mañana llegaron varias personas a contarme que un perfil en instagram se estaba haciendo pasar por mí y que vendía contenido de adultos 🧐. Más allá del mal rato, les quiero contar sobre la violencia de género digital (VGD) y porqué esto es un ejemplo del tema. pic.twitter.com/kzqlBUQFYF — Francisca Bello C (@mfranbello) April 9, 2022

/psg