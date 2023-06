A eso de las 11.15 horas de esta mañana, el Presidente Gabriel Boric ingresó al Salón de Honor del Congreso Nacional, para dar inicio de su segunda Cuenta Pública, a un año y casi tres meses de su mandato. En el inicio de su discurso, el Mandatario reconoció que el periodo «no ha sido fácil», y prontamente tocó el tema de la seguridad, reconociendo que se ha enfrentado a «una delincuencia cada vez más organizada».

Precisamente, en materia de seguridad, el Mandatario destacó que «hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad», donde recalcó la creación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y el Plan «Calles sin Violencia», además de la «desarticulación de bandas y decomiso de droga y armas».

Asimismo, en un día después del ingreso del mensaje presidencial que eliminaría la figura del delegado presidencial -y que causó molestia en algunos gobernadores por considerar que sólo se trata de un «cambio de nombre-, el Presidente destacó el trabajo que se ha realizado con gobernadores y alcaldes en materia de seguridad. «Estoy convencido que es la señal más clara de que Chile y su pueblo pueden más que la delincuencia», subrayó Boric.

En tanto, para esta «próxima etapa» de la administración, el Mandatario fijó tres ejes claves: derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible.

Frente al segundo eje, el Mandatario antecedió la entrega de medidas recordando los nombres de los mártires tanto de Carabineros, la PDI y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes han resultado abatidos producto de la delincuencia, junto con remarcar que «Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia en nuestro país».

Asimismo, dijo estar consciente de que existen «suspicacias» sobre el real respaldo a Carabineros y la PDI, por lo que enfatizó que «como Presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley del respecto a los derechos humanos».

Además, reconoció que «en materia de recursos, tecnología y reclutamiento, la delincuencia, el narco y el crimen organizado se modernizaron mucho más rápidamente de lo que lo hizo el Estado para combatirlos y proteger a la población».

Fortalecer las instituciones de seguridad

El primer eje de la estrategia del Gobierno, precisamente para enfrentar con «urgencia» las falencias en seguridad y el avance de la delincuencia, el Mandatario destacó el trabajo que se ha realizado por fortalecer las instituciones pertinentes, con más presupuesto para estos fines, y la iniciativa de aumentar el ingreso de carabineros a la Escuela de Suboficiales, aunque reconoció que siguen faltando funcionarios.

Por eso, el Mandatario anunció que «este mes ingresaremos un proyecto de ley para ampliar el llamado a servicio que permite convocar a Carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo», Por esa vía, dijo Boric, se pretende reincorporar a 877 nuevos efectivos.

El Mandatario también destacó la entrega de recursos a las policías, proceso que se ha estado ejecutando en este periodo. Entre ellos, destacó la asignación de riesgo a más de 15.217 efectivos en siete regiones del país; el compromiso de renovar la totalidad de la flota vehicular de Carabineros al año 2026; la construcción -en proceso- de 87 obras de infraestructura para las policías y complejos fronterizos; y la presentación -en abril- de un proyecto de ley que regula el uso de la fuerza para actualizar los protocolos policiales como complemento a la ley Nain-Retamal.

Boric también destacó que ayer se presentó el proyecto de inteligencia económica que creará «nuevas capacidades en Aduanas e Impuestos Internos para desbaratar la economía del crimen organizado y perseguir la ruta del dinero»; además, anunció que habrá máxima prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, anunciado que tendrá «discusión inmediata a partir de la próxima semana».

También comprometió que durante su mandato,se creará «el Sistema de Inteligencia del Estado, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Atención de Víctimas».

Combate al crimen organizado y las armas

El segundo eje en materia de seguridad apunta al combate al crimen organizado y el control de armas. En ese sentido, destacó la creación de un consejo nacional y 11 regionales; la presentación -en diciembre de 2022- de la primera política Nacional Contra el Crimen organizado; y avances en materia legislativa.

En el combate al narco, Boric subrayó que «una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas e intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazan de quienes denuncian estos hechos no son tolerables».

En esa línea, el Mandatario anunció que instruyó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional «a que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan», y en el caso de los «narco-funerales», anunció que presentará un proyecto de ley «para restringir estas práctica, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos entre otras medidas».

Intervención del territorio

Otra de las líneas de trabajo en materia de seguridad, es la intervención en los territorios con mayor presencia de delitos violentos. En el caso de la Macrozona Sur, sostuvo que «se ha logrado reducir los hechos violentos en un 31% durante 2022 respecto al año anterior», y en el caso de la Macrozona Norte, destacó que en un 56% se han disminuido los ingresos irregulares al país durante la primera parte de 2023.

En cuanto a las encerronas, el Mandatario subrayó que éstas se han reducido en un 27,6% al comparar los datos de abril de este año con respecto al mismo mes del año pasado.

El Presidente anunció en este eje que «instalaremos en Chile el primer sistema de televigilancia que use inteligencia artificial y que se acompañe con un servicio de atención de emergencias que integre a todos los servicios que las atienden en una misma plataforma coordinada».

El sistema comenzará a operar en la Región Metropolitana, y permitirá monitorear mediante inteligencia artificial miles de cámaras de sguridad «para pesquisar autos con encargo de búsqueda, personas perdidas y personas buscadas por la justicia», dijo Boric.

Política carcelaria

«Los delitos no sólo se cometen en las calles y hogares. También se planifican y se lideran desde las cárceles, algo con lo que vamos a terminar», sostuvo el Mandatario.

En ese sentido, anunció que durante este Gobierno «aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes».

Para el caso de jóvenes infractores de la ley en proceso de reinserción, Boric recordó que «impulsamos el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es ley desde enero de este año», y cuya implementación en todo el territorio nacional estará lista en 2024.

Prevención

El Mandatario agregó que para que una política integral sea «efectiva y duradera», debe tener un enfoque integral, poniendo especial énfasis en la prevención.

Por eso, destacó que el Plan Estado Presente 2023-2026 que se está implementado en las 120 comunas del país con mayor incidencia de delitos. Además, precisó que el programa Lazos se ha convertido en una de las estrategias mejor evaluadas por los expertos en la prevención con jóvenes que están en riesgo de iniciar carreras criminales. «Nuestra meta es pasar de 50 comunas a 90» durante su Gobierno.

Boric también apuntó a la necesidad de enfrentanr la violencia contra la mujer, por lo que anunció que se está impulsando «el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, que se ha tramitado por largos años, y que esperamos promulgar este 2023, con el apoyo transversal de este Congreso». Esto, junto con recordar que recientemente se promulgó la «ley de reparación integral de víctimas de femicidio y sus familiares, que nació como una iniciativa parlamentaria».

Por otra parte, apuntó a la recuperación de espacios públicos, incluyendo la principal arteria de Santiago, lo que -en colaboración con los municipios-, se ha logrado el traslado de personas en situación de calle y limpieza de fachadas. En ese sentido, el mandatario comprometió que para «el próximo veranos tendremos las principales obras que incluirán un mejoramiento de veredas y bandejón central, junto a la construcción de una ciclovía y la remodelación de Plaza Italia».

El Mandatario también anunció que pondrán el marcha en Plan Centro Urbanos, que implica la recuperación de cascos históricos en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Concepción y Coronel.

El Presidente anunció además que «este año invertiremos más de 16 mil 300 millones de pesos para apoyar a los municipios que no tienen recursos para elaborar proyectos de prevención e innovación en la seguridad municipal».

Asimismo, remarcó que fortalecerán el rol que los municipios cumplen en la prevención del delito con modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades que ya presentamos. «En esta misma línea hemos acordado con los gobernadores regionales reconocerles facultades para contribuir a la prevención del delito y a la protección de las víctimas. Adelantaremos para el mes de julio el proyecto de ley comprometido para ello», precisó.

Con todo, el Mandatario cerró con un llamado a la unidad para combatir los problemas de seguridad, recalcando que «la división es el combustible de la inseguridad. La unidad es su antídoto. Por lo mismo los delincuentes han de saber que cuando se trata de combatirlos y de respaldar a Carabineros y a las fuerzas de orden, en el Estado chileno no hay fisuras. No hay Gobierno y oposición; no hay izquierdas y derechas; no hay mayores y jóvenes. Estamos todos unidos».

Migración

El Presidente también abordó la crisis de la migración, subrayando de el país necesita herramientas para que la migración sea «ordenada, segura y regular». Por eso, precisó que el trabajo se ha centrado en «fortalecer la respuesta y presencia del Estado en la frontera, mejorar la gestión administrativa de la poblaicón extranjera que ya ingresó al país y mejorar la convivencia entre la población extranjera y nuestros connacionales. Ello, resguardando los derechos humanos de todos».

En ese sentido, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar la labor de Carabineros y PDI, y según detalló, la entrada irregular de migrantes ha disminuido en un 56% durante estos cinco meses de 2023 respecto al mismo periodo desde 2022.

Precisó además que al llegar al Gobierno, existía «medio millón de solicitudes de residencia pendientes. Tras un año de trabajo, logramos reducir a la mitad el tiempo de tramitación de los migrantes regulares».

El Mandatario anunció que respecto a la migración irregular, «en 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de personas en esta situación. Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país».

Además, anticipó que este mes presentará la primera Política Nacional de Migraciones del país, la que «estará basada en un enfoque responsable de seguridad y respeto de los DD.HH.», que tendrá un sentido en el aspecto interno -de gestión administrativa y documentación de la población extranjera en el territorio nacional-; y dos, la gestión de fronteras para la regulación y el orden de los flujos migratorios.

/psg