Durante horas de la madrugada en Ercilla, un grupo de personas atacó con armas a cuatro vehículos que circulaban por la ruta 5 Sur en esa comuna de la Región de La Araucanía. Producto de los ataques tres personas resultaron heridas, una de ellas grave y que se mantiene en riesgo vital. En el lugar del ataque fue encontrado un lienzo con alusiones al Gobierno, así como también con amenazas al Poder Judicial y la policía.

El reporte policial, y según ha informado la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 584, en el sector de Pidima, fue encontrada una camioneta incendiada. El vehículo, modelo Nissan NP-300, había sido robada el 1 de marzo en Victoria.

En ese contexto, a 30 metros de ese ataque incendiario, un camión se estaba volcado en una zanja al costado de la ruta. Al interior de ese vehículo permanecía Ciro Felipe Palma Toro, con un impacto de bala en el rostro. Producto de sus lesiones fue derivado, en primera instancia, al Hospital de Victoria. En ese recinto asistencial fue estabilizado y posteriormente fue ingresado al Hospital Regional de Temuco. Sus lesiones lo mantienen en riesgo vital.

Según el parte policial, el hombre se percata que una camioneta se incendiaba en el lugar, por lo que redujo la velocidad. En ese momento, fue atacado desde un costado de la ruta con armas de fuego, provocando daños en su parabrisas, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, cayendo a la zanja.

Producto de los mismos hechos, ingresaron al Hospital de Collipulli dos personas lesionadas. Las dos víctimas, identificadas como D.G.S. y M.V.G.G, denunciaron haber sido atacadas con armas de fuego en la misma ruta 5 Sur. El ataque se habría producido luego de que vieran el vehículo que se incendiaba en la ruta, momento en el que fueron atacadas con escopetas que le produjeron heridas con perdigones. Con pronóstico reservado fueron trasladas a Angol para recibir atención médica.

La misma noche, en Pailahueque, otro conductor denunció que en las inmediaciones del lugar había sido adelantado por una camioneta blanca. Una vez ocurrido aquello, el vehículo de color blanco se atraviesa en la ruta, momento en que sus ocupantes comienzan a disparar a la cabina de automóvil de la víctima. A pesar del ataque, la persona no sufrió lesiones.

En el lugar fueron encontradas gran cantidad de vainas de fusil, de escopeta y de armas calibre 9 mm.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que “en el ataque se utilizó arma de fuego que hemos podido determinar que se usaron al menos dos fusiles de guerra”. Además, sostuvo que por “la gravedad del hecho se constituyó en el sitio del sucedo la Fiscalía de Alta Complejidad a través del fiscal de turno, quien impartió las primeras instrucciones y también derivó a la unidad de atención de víctimas y testigos para el otorgamiento de las prestaciones correspondiente”.

“Sin lucha no hay territorio”

En el lugar donde ocurrieron los hechos fue encontrada una pancarta con alusiones al Gobierno y al poder Judicial: “Presidente y ministros sin lucha no hay territorio. Policías y poder Judicial, los tenemos en la mira ¡Caerán!”. “Libertad a todos los presos políticos mapuches del Wallmapu. Seguiremos luchando por nuestros caídos”, agrega.

En el mismo cartel hace alusión al grupo que reivindica el ataque, quienes se identifican como “Resistencia Mapuche Malleco”.

Garrido calificó el hecho como de “particular gravedad, porque afectó a personas que simplemente circulaban, pasaban a esa hora por la ruta 5 Sur. En el lugar también se levantó un lienzo en el que no solo se reivindica el hecho, sino que además se realizan directas amenazas en contra del Poder Judicial y las policías”.

