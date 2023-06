No se cumplieron 24 horas de la Cuenta Presidencial del Presidente Gabriel Boric cuando un nuevo ataque incendiario afectó a la Macrozona Sur. Esta vez el hecho se registró en una escuela rural de La Araucanía, específicamente en la comuna de Victoria, donde un grupo de sujetos quemó una escuela.

De acuerdo con información policial, un trabajador, quien se encontraba en un lugar cercano al establecimiento, denunció que un grupo de al menos cinco sujetos a rostro cubierto ingresó a bordo de una camioneta al lugar. Tras ello, los delincuentes incendiaron en su totalidad la Escuela Particular N°18 Bollilco, utilizando líquido acelerante. Además, se encontraron pancartas alusivas a la causa mapuche.

El hecho se da en medio de las críticas que han surgido a los «escasos» anuncios que el Presidente Boric expresó en su discurso de ayer frente a la violencia en La Araucanía. Si bien algunos valoraron que hablara de «terrorismo», varias voces critican que no se dijo cómo se va a enfrentar este flagelo.

Gobernador Rivas: «El terrorismo se escapó de las manos»

Consultado por Emol, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, expresó que «nos encontramos frente a una situación preocupante, con casi 30 escuelas dañadas y comunidades aterrorizadas. Hay niños afectados».

«El terrorismo se escapó de las manos y por eso insisto en lo que he planteado las últimas semanas, es hora de cambiar la estrategia y pasar a una persecución de estas organizaciones terroristas. No podemos seguir defendiendo y conteniendo, se necesita un enfoque de persecución y desarticulación», agregó.

En esa línea, remarcó que «el presidente Boric debe tomar la decisión ahora, no puede seguir dilatando los cambios al estado de emergencia, a la ley antiterrorista, a las políticas de seguridad».

Parlamentarios de la zona

El diputado Andrés Jouanett (Ind-PR) sostuvo que «anoche quemaron una escuela en Bollilco, en Victoria y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Va a quedar en la impunidad estos grupos y el Gobierno se sigue aplaudiendo así mismo y el Presidente no sigue haciendo nada respecto a esto, no tenemos una medida contra el terrorismo y eso es lo que molesta, lo que duele en La Araucanía».

«Parece que los niños de La Araucanía, importaran menos que otros niños, la ruralidad de La Araucanía está absolutamente abandonada frente al terrorismo y el Gobierno no hace nada», cerró.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) planteó que se registró «otro atentado terrorista, de la RMM, el brazo armado de Temucuicui. ¿Qué va a decir el Presidente ahora sobre el terrorismo?, si son amigos de él; lo declaró territorio liberado. Quedaron 17 niños sin escuela en pleno corazón de la comunidad José Manuel Sánchez».

«Yo le digo Presidente Boric, esto está cada día peor, porque atacan escuelas de niños inocentes, donde un cuidador tuvo que saltar por la venta para que no lo quemaran vivo. Espero que de una vez por todas, usted diga cómo va a actuar frente a estos terroristas y de sus amigos de la Temucuicui», zanjó.

/psg