Mario Kreutzberger, es decir, Don Francisco, volvió a protagonizar un nuevo capítulo del late Pero con respeto (CHV), tras haber estado en octubre del 2021.

Ya entrando al final del episodio, Julio César Rodríguez decidió hacerle la famosa “pregunta sin respeto”, tras lo cual se lanzó:

—Don Francisco, nuevamente a dicho que es su último año al frente de la Teletón… ¿Quién lo tiene que reemplazar liderando la próxima Teletón?

Acto seguido, el ex-Sábado gigante partió diciendo: “Tengo que contestar varias cosas”. Primero, “yo no digo que me retiro, lo que yo digo es que ‘doy un paso al costado’”.

Dicho eso, procedió a explicar qué significa esa declaración, “porque la gente siempre piensa en el programa de la Teletón, en las 27 horas”, pero explicó que él ya no estará en “la organización de la campaña, en la publicidad ni hablando con los auspiciadores”. Sin embargo, “sí estoy dispuesto a que me consulten o me pidan lo que necesiten”, aclaró.

—¿Y en las 27 horas?

—¿Quién me reemplaza? Una marca que hemos creado entre todos —contestó y luego arremetió—: Menos tú porque no has ido a la Teletón.

—Cualquier palo me ha tirado —comentó el entrevistador—… Oiga, salí pa’ atrás con la pregunta sin respeto.

—… Pero todos los que han colaborado han creado la marca —continuó Don Francisco con su respuesta—. ¿Dónde cada uno va a llegar en esta campaña? Es hasta dónde tenga la voluntad.

Ante la posibilidad de tener un cierre en el Estadio Nacional, se mostró abierto a la chance. Más adelante, el animador volvió a hincarle el diente a JC: “¿Vas a ir tú o no a la Teletón de este año?”.

JC le sacó el poto a la jeringa y contestó: “Son bien traidores”, le dijo a la gente detrás de cámara. “Le han avivado todo el rato la cueca a Don Francisco”, remató. Aunque, más adelante, se abrió a participar si no le tocaba en un horario tan tarde, argumentando que suele acostarse temprano.