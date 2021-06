La senadora por la región del Maule habla sobre el “veto” que la dejó fuera de la carrera presidencial y que terminó por sepultar las opciones de una primera amplia de la oposición, dice estar centrada en su labor de representante y en “lograr que Cristina Bravo sea nuestra gobernadora regional”.

Rincón señala que desde el día de la inscripción de primarias que no se ha reunido con alguno de sus colegas de oposición, salvo con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, para coordinar acciones por el proyecto de IFE ampliado y confiesa que: “Elizalde dijo por ahí en una entrevista que había preferido hablar personalmente conmigo de este tema y no por teléfono, pero hemos estado martes y miércoles juntos en el Senado y él no se ha acercado a hablar conmigo”.

En entrevista con La Tercera, la senadora señala que: “La DC perdió la dignidad cuando se aceptó que otros partidos nos obligaran a cambiar una decisión que se había tomado por parte de la ciudadanía de manera democrática, en primarias abiertas, donde fuimos capaces de convocar junto a Alberto Undurraga a más de 30 mil personas”.

“La DC hizo lo que la ciudadanía venía demandando hace mucho tiempo: resolver de manera abierta y democrática, no entre cuatro paredes ni por encuestas, una candidatura. Eso fue cambiado a la antigua, en la cocina, entre cuatro paredes, algo que la gente no le gusta y ya no acepta, pero la DC lo aceptó”. agrega Rincón.

Consultada sobre si estaría dispuesta a ser “generalísima” de Yasna Provoste, en una eventual candidatura presidencial de la presidenta del Senado, Rincón señala que “no pienso en aquello, estoy preocupada de poder representar a la gente del Maule que lo está pasando pésimo. Hay muchos camaradas capacitados para asumir ese rol y ciertamente voy a apoyar a quien sea la carta de mi partido a la Presidencia de la República”.

Sobre la relación de la DC con el PS y el Frente Amplio luego de las fallidas primarias, la senadora por el Maule dice que “no hay ninguna certeza de confianza ni de seriedad en el trato que tenemos entre nosotros. Hoy claramente eso es algo que le pesa a la política en nuestro país, y que se viene arrastrando… En la previa de la inscripción de gobernadores y del pacto municipal pasó algo parecido, solo que ahí no hubo vetos, simplemente se corrió al Servel a inscribir pactos dejando fuera a algunos partidos. Algunos aprendieron rápido”.

/psg