Los planes en política exterior del próximo Presidente electo aún no están claros. Sin embargo, para la excanciller, Soledad Alvear, lo primero que debiera hacer Gabriel Boric es “definir y fortalecer la política exterior para que más que un tema de Estado, sea un tema país. Espero que la política exterior sea una prioridad para el presidente Boric”, señala.

En el programa radial Mirada Líbero en Agricultura, Alvear señala que es fundamental reforzar el multilateralismo en un país tan pequeño como Chile, “que evidentemente requiere reglas claras a nivel internacional. Las decisiones no deben ser tomadas por algunos países, sino que deben estar conformes a las reglas internacionales para que propicien el multilateralismo”.

En ese contexto, la exministra de Relaciones Exteriores entrega sus definiciones acerca de los pactos y acuerdos internacionales de los que el país debe ser parte. “Me parece importante que se pueda aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú, respecto al medio ambiente que es un tema mundial de gran relevancia cuyo efectos vemos hasta el día de hoy en el país y en todo el mundo”. A esto suma el pacto mundial por las migraciones de Naciones Unidas o Pacto de Marrakech, “porque estamos viviendo un tema migratorio que es clave que se pueda regular a nivel mundial, no solo a nivel nacional”.

Y en materia de acuerdos comerciales alude también al Acuerdo Transpacífico (TPP-11), tratado que es visto con mirada crítica por el Presidente electo y su equipo. “No está proyectado en ningún caso dentro de nuestra carpeta”, afirmó el coordinador político Giorgio Jackson.

Ante esto, Alvear señala: “Es preocupante y espero que el TPP-11 se ratifique y que no se mire con prejuicios y mitos, sino que se apruebe porque estar ausente de una acuerdo de esta envergadura en donde recién se ha incorporado Perú, generando ventajas comparativas muy grandes respecto de Chile, en dichos mercados es muy malo. No nos olvidemos que Chile es un país exportador, no seríamos capaces de tomarnos todo el vino que producimos en nuestro país; tenemos que exportarlo y tener mercados abiertos para eso y ojalá con valor agregado para generar más posibilidad de trabajo“.

Al mismo tiempo, la exministra de relaciones exteriores espera que el gobierno de Boric pueda avanzar con las negociaciones para modernizar el acuerdo con la Unión Europea. “La UE es un socio clave, no tan sólo en temas económicos, sino que también políticos”. Además, insiste en que seguir haciendo acuerdos comerciales es prioritario para ir incorporando incluso temas nuevos para los efectos de poder avanzar en esta dirección e ir modernizando los que ya existen.

En este sentido, la necesidad de poner énfasis en la cooperación e integración con los países vecinos y en general con América Latina, también sería una prioridad para la experta, “así como que se desarrolle una política antártica. Nosotros estamos ahí, hemos hecho un gran trabajo en la antártica y es fundamental que tengamos ahí un esfuerzo por realizar una política de Estado”.

“Todos sabemos la relevancia en materia científica, en materia de aguas y por eso no podemos tomar decisiones a última hora”, enfatiza Alvear.

Este miércoles todos los ojos estuvieron puestos en la reunión que sostuvo el equipo de Boric, específicamente su jefa de campaña, Izkia Siches, junto al biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, para conversar acerca de la inminente licitación del litio.

Esta licitación ha causado bastante polémica en los últimos días, ya que desde el equipo del Presidente electo han apuntado la necesidad de detener el proceso que adjudica la explotación de 400 mil toneladas de litio, correspondientes a un 4,4% de toda la reserva del país.

Alvear considera que el tema del litio es muy importante y valora que el Gobierno en ejercicio se haya abierto a conversar con el equipo del Presidente electo. “Es importante y razonable para alcanzar un acuerdo”, subraya.

/gap