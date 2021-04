en una nueva emisión del programa Tolerancia Cero, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, contradijo al Presidente Sebastián Piñera.

Esto, en cuanto a la fecha en que alcanzaremos la inmunidad de rebaño tras el proceso de vacunación en Chile.

Todo comenzó con el enunciado de Daniel Matamala: “El Presidente Piñera dijo que a fines de junio íbamos a tener inmunidad de rebaño en Chile”.

“Se equivocó”, respondió Jaime Mañalich.

“¿Se equivocó el Presidente? ¿Está mal informado? ¿Lo habló con usted?”, contraatacó el periodista.

“No, no lo hemos hablado”, dijo veloz el ex ministro.

“Usted le diría que…”, alcanzó a decir Matamala.

“Yo le diría que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño con el cual la vida va a volver a ser normal, eh… y ya no tenemos que… no”, sostuvo Jaime Mañalich.

La primavera de Jaime Mañalich

Daniel Matamala volvió a encauzar su pregunta.

“Es grave esto porque todas las políticas públicas que estamos haciendo como Estado, desde la calendarización de las elecciones hasta todas las ayudas sociales, están con esa meta o proyección de que vamos a tener inmunidad de rebaño en tres meses más”, reflexionó.

“Entonces es bastante grave que me diga que está equivocado el Presidente”, le enrostró.

“Bueno, si no le gusta que hable de cosas graves, no me inviten. Pero esa es la verdad. No vamos a tener inmunidad de rebaño…”, disparó Mañalich.

Luego siguió: “Yo calculo que vamos a tener una inmunidad segura, en el sentido que no va a haber tanta tasa de contagios y que vamos a tener bolsillos de contagios en algunas partes, la primavera”.

“Si no hay variantes significativas, porque si hay variantes como la sudafricana que ya es resistente a las vacunas AstraZeneca, no cierto, y llega acá…”, especificó aunque fue interrumpido por la panelista Paula Escobar.

Revisa el tenso momento