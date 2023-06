«Te amo para toda la vida, papá». No hay consuelo para Mía Serrano, la hija de Pablo, el hincha que murió este sábado durante el partido River – Defensa y Justicia al saltar al vacío desde la Sívori alta a la baja. Horas después de enterarse de la trágica noticia, posteó una emotiva historia en su cuenta de Instagram, con una foto de ambos cuando ella era más chica.

«Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer», aseguró Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con DSports. Y agregó: «Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída. Era un hombre y tenía pelo largo».

De momento, por instrucción de la fiscal Celsa Ramírez, la Sívori estará clausurada por 24 horas para obtener elementos de prueba. Horas después de la suspensión, River decretó un día de duelo, con la bandera a media asta y las actividades del domingo reducidas a lo mínimo e indispensable.

La colecta para la familia del hincha de River que murió

La agrupación Los Pibes del 20 lanzó a través de sus redes sociales una colecta para ayudar a la familia de Pablo Serrano. Se pueden hacer donaciones al alias LOSPIBESDEL20 o al CBU 0000003100091798644071.

