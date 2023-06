En esta semana, hemos visto lo peor de la política, que simplemente no sintoniza con lo que las personas quieren y necesitan, como son los acuerdos para poder llevar a discusión de una nueva reforma previsional, del gobierno de turno, o mejor dicho de los que están gobernando que ahora si quieren una reforma, que antes rechazaban sin pensar en las personas.

Dicho lo anterior, cuando las conversaciones avanzaban, con una persona dialogante, como definieron al subsecretario de previsión, hoy resulta qué para el gobierno, no era tan eficiente, con lo que realmente pretenden hacer con los ahorros de los trabajadores.

El Sr. C. Larraín, el ideólogo de la reforma previsional del gobierno, quien advirtió que las cuentas “nocionales”, no eran del agrado de la mayoría de las personas, como tampoco de varios parlamentarios y que no estarían los votos disponibles para semejante propuesta, que en su definición significa que es una cuenta virtual, donde se recogen los aportes individuales de cada cotizantes y sus rendimientos ficticios, que se generan a lo largo de la vida laboral, sugirió que debieran ser eliminadas de la reforma previsional, enviada al congreso para su análisis, y le costó el puesto, y según él, le inventaron una acusación de acoso y más, que obviamente daña su honra y su imagen.

No se puede enlodar a las personas cuando no se está de acuerdo en temas tan importantes como son las pensiones, el diálogo y las diferencias como la ropa sucia se lava en casa, si dentro del mismo gobierno no hay acuerdos, que se espera para la discusión parlamentaria, es como un equipo de fútbol que va perdiendo, un jugador se enoja, se lleva la pelota y se acabó el partido.

Tal vez, hoy el ex subsecretario, no quiso ser cómplice de lo que todos pensamos y pocos se atreven a decir, que con las cuentas nocionales se pone fin a la herencia, a la propiedad de los ahorros y a la pertenencia de los mismos de sus verdaderos dueños, como son todos los trabajadores que han ahorrado para la vejez, también para proteger a su familia y contar con esos dineros con la seguridad que estarán utilizables, cuando se cumplan los requisitos y no tener la duda e incertidumbre que estos no estarán disponibles o que fueron reasignados a otros fines distintos al pago de las pensiones.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com