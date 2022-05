El multimillonario empresario sudafricano Elon Musk anunció que levantará el bloque que pesa actualmente en Twitter contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto, una vez que se concrete la compra que el magnate realizó de la red social en abril. La adquisición total de Twitter se fijó por $44 mil millones de dólares.

“Las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y realmente reservadas para cuentas que son bots, estafas, cuentas de spam. Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump”, dijo Musk en la conferencia Future of the Car de FT Live.

“Fue una decisión moralmente mala y una tontería en extremo”, agregó.

Trump fue expulsado de Twitter el 8 de enero de 2021 por “violar las reglas” de la plataforma. “Después de una revisión detallada de los Tweets recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, dijo la red social en su blog en enero.

En abril, cuando se conoció que Musk compró la red social, Trump afirmó que no volvería a Twitter. “No voy a ir a Twitter, me voy a mantener en Truth. Espero que Elon compre a Twitter porque él va a hacer mejor y él es un buen hombre, pero yo me mantendré en Truth”. El exmandatario también se encuentra bloqueado de Facebook e Instagram.

/psg