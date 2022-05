Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU llevará a cabo una audiencia pública sobre Objetos Voladores No Identificados (OBVNIs, o UFO, por sus siglas en inglés) el próximo martes por primera vez en décadas, mientras el Congreso presiona al Pentágono y a otras agencias de seguridad nacional para obtener más información sobre los informes de aeronaves misteriosas que violan el espacio aéreo protegido.

La sesión ante el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se produce cinco meses después de que la Ley de Autorización de Defensa Nacional requiriera que las fuerzas armadas establecieran una oficina permanente de investigación de OVNIs y tomaran una serie de medidas para recopilar e investigar informes sobre Objetos Voladores No Identificados.

“El pueblo estadounidense espera y merece que sus líderes en el gobierno y en las agencias de inteligencia evalúen seriamente y respondan ante cualquier riesgo potencial para la seguridad nacional, especialmente a aquellos que no entendemos completamente”, dijo el presidente del panel, el representante André Carson, en un comunicado que fue recogido por el sitio Politico el martes.

“Desde que llegué al Congreso, me he centrado en el tema de los fenómenos aéreos no identificados como una amenaza a la seguridad nacional y un interés de gran importancia para el público estadounidense”, añadió Carson.

Testificarán ante el panel Ronald Moultrie, el principal funcionario de inteligencia del Pentágono, y Scott Bray, el subdirector de inteligencia naval.

La audiencia, dijo Carson, “dará al pueblo estadounidense la oportunidad de aprender lo que hay que saber sobre estos incidentes”.

Varios comités de supervisión del Congreso han estado tratando el tema desde las revelaciones informadas por primera vez en 2017 de que el Pentágono tenía una oficina secreta de investigación de OVNIs, y varios pilotos de la Armada y operadores de radar testificaron sobre encuentros extraños con objetos voladores desconocidos.

La audiencia programada para el próximo martes “es un intento deliberado de los legisladores para garantizar que el pueblo estadounidense tenga acceso a la información que pagaron sus impuestos en primer lugar”, dijo Luis Elizondo, el ex funcionario del Pentágono que se presentó en 2017 con sus frustraciones de que se prestaba sufiencia atención a la comprensión de las intrusiones aéreas.

El director de inteligencia nacional emitió un informe público en junio de 2021 a pedido del Comité de Inteligencia del Senado en el que detalló 144 informes de fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) en los últimos años, incluidos 18 incidentes en los que los observadores “informaron patrones de movimiento o características de vuelo inusuales por parte de los UAP”.

“Algunos UAP parecían permanecer estacionados en los vientos en altura, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a una velocidad considerable, sin medios perceptibles de propulsión”, afirmaba el informe.

“En un pequeño número de casos, los sistemas de aeronaves militares procesaron energía de radiofrecuencia asociada con avistamientos de UAP”, añadía.

En ese momento, Carson dijo que estaba decidido a celebrar audiencias públicas y añadió que “no podemos descartar algo de otro mundo”.

El proyecto de ley de defensa adoptado en diciembre también requería que el Pentágono desarrollara un “plan de recopilación y análisis de inteligencia para obtener el mayor conocimiento posible sobre las características técnicas y operativas, los orígenes y las intenciones de los fenómenos aéreos no identificados”.

En las últimas semanas, comenzaron una serie de sesiones informativas a puerta cerrada sobre el progreso del Pentágono en la implementación de dicha legislación. Pero varios legisladores expresaron su descontento debido a que el Pentágono todavía no estaba tomando el tema lo suficientemente en serio.

La del martes será la primera audicencia pública convocada el Congreso sobre el tema desde que la Fuerza Aérea supervisara una investigación no concluyente sobre OVNIs llamada Proyecto Libro Azul, en 1969.

