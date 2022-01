A pocas semanas de que el nuevo gobierno se instale en La Moneda, la tensión por el apoyo a eventuales retiros de fondos previsionales ocupa nuevamente la agenda de Apruebo Dignidad. Y es que mientras en el Congreso la diputada humanista Pamela Jiles ya promueve la quinta de estas iniciativas; el pasado domingo en conversación con Mesa Central, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, negó que el presidente electo Gabriel Boric hubiese apoyado tales propuestas.

Siches aseguró que “la solución de los retiros” no solo ha sido rechazada por quien será el titular de Hacienda, Mario Marcel, sino que tampoco ha tenido el respaldo del presidente electo. Sin embargo, ha sido el propio Boric quien en su función parlamentaria votó a favor de los cuatro retiros, la totalidad de iniciativas en esta materia.

Un tropiezo en las declaraciones de Siches que –de forma casi inevitable– traen a escena todas las veces en que el presidente electo respaldó los proyectos, ya sea a través de sus votaciones en la Cámara de Diputados a los proyectos en general y a las indicaciones, su apoyo por medio de redes sociales o, incluso, en sus intervenciones en medios de comunicación.

Los giros con el cuarto retiro

Ya en campaña y mientras se preparaba para competir en las primarias contra Daniel Jadue (PC), el entonces candidato había dejado en evidencia su interés por no apoyar nuevos proyectos de retiros. Postura que, en ese entonces, desató las diferencias con su sector que se preparaba para votar favorablemente ante la cuarta de estas iniciativas.

Incluso, en junio de 2021, durante uno de los debates televisados, Boric aseguró que “mientras hoy día exista un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones, y menos un retiro del 100%”. Posición que fue variando a lo largo de la carrera presidencial.

Ya como abanderado de Apruebo Dignidad, Boric dijo que los retiros del 10% de los fondos de las AFP tenían que parar y que buscaba que el cuarto proyecto “constituya renta”. En esta línea y en conversación con Radio Infinita, aseguró el 23 de agosto pasado que le planteó a la bancada iniciar la búsqueda sobre cómo compatibilizar la extensión del IFE “con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho los anteriores, en especial el primero y el tercero”.

Sin embargo, días después –el 28 de septiembre–, terminó por apegarse a la bancada del Frente Amplio y votar a favor de la iniciativa en su primera instancia, aún cuando el Gobierno había extendido el beneficio del IFE hasta noviembre.

Ya en diciembre, luego de una serie de trámites y pocos días antes que se definiera la segunda vuelta de la elección presidencial, Gabriel Boric detuvo sus actividades de campaña para asistir al Congreso y votar a favor del cuarto retiro en la Sala.

“Voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Escuchamos a los expertos y nos la jugamos, pagando todos los costos, por medidas que buscaban reducir los posibles impactos negativos de los retiros”, dijo el 3 de diciembre. Su apoyo no fue suficiente, y finalmente el proyecto se rechazó por 89 votos a favor, y 29 en contra, siendo que necesitaba 93 votos a favor para ser aprobado.

Un apoyo que aprovechó para promover sus propuestas gubernamentales en materia de pensiones, que prevén la creación de un nuevo sistema, “moderno, tripartito, solidario, público y suficiente” y que iría en reemplazo de las actuales AFP.

Tras la caída de la votación, el diputado magallánico culpó a la derecha y afirmó que la misma “que celebró un bono de 65 mil pesos cuando la gente más sufría, la misma que rechazó el IFE, hoy día rechaza el cuarto retiro y es ella la que debe dar explicaciones”. Un tono que ya había utilizado el 24 de octubre cuando hizo un llamado a la DC a “escuchar a quienes representan” y entregar respuestas si es que la moción no lograba avanzar en el Senado por la decisión de sus representantes.

El pasado domingo 23 de enero y en entrevista con Tolerancia Cero, Gabriel Boric enfatizó en que “no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro”. De la misma forma reiteró que no favorecerá los retiros y espera que el parlamento lo haga de la misma forma, “pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución”.

Su posición nuevamente desató la molestia en los partidarios de estas iniciativas como la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles quien actualmente patrocina el quinto retiro, por lo que rechazó los dichos del magallánico. Por medio de su cuenta de Twitter, destacó que la iniciativa “depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministro o presidente actual o futuro”.

El patrocinio desde 2020

El pasado 23 de julio de 2020 la Cámara de Diputados aprobó por 116 votos contra 28 el primer retiro del 10% de fondos previsionales, proceso legislativo donde la participación de Boric no pasó desapercibida. Por medio de sus redes sociales, el diputado fue activo en apuntar contra los que calificó como “mitos” de los perjuicios que traería poder acceder al bolsillo de la jubilación.

Días antes, el diputado había entregado su respaldo a la propuesta en la comisión de Constitución de la Cámara, acción que celebró por medio de su cuenta de Twitter donde aseguró que “costó pero salió”, la aprobación del proyecto que permite retiro de 10% de fondos AFP, además del mandato al ejecutivo “de crear fondo colectivo de pensiones administrado por ente público con criterios de solidaridad y progresividad”.

El aún diputado utilizó su cuenta de Twitter para respaldar activamente la iniciativa. En al menos 25 ocasiones utilizó su cuenta en la red social para mostrar su respaldo al tema, bien sea a través mensajes explicativos de la propuesta, para informar que había entregado su respaldo en alguna instancia del Congreso o para recriminar a la derecha y al gobierno su falta de apoyo a a la iniciativa.

“Mantengo mi apoyo al proyecto que permite el retiro de fondos de las AFP y creación de un fondo colectivo”. E incluso el diputado hablaba en sus redes de “defender” el proyecto de retiro.

Cabe recordar que la propuesta surgió en medio de la pandemia y la búsqueda de soluciones económicas para los sectores de la población que se habían visto afectados por el cierre de sus locales comerciales, los trabajadores que quedaron sin empleo y la paralización de las actividades económicas, situación que no tenía una fecha límite de extensión. Desde la oposición, criticaron las medidas gubernamentales para solventar dichas carencias que también utilizaron para justificar los votos a favor no solo del primer retiro, sino también de los siguientes proyectos.

El segundo proyecto fue en la misma línea, al igual que el tercero. En esta última instancia, el presidente electo se manifestó contra la iniciativa del Gobierno que recurrió fallidamente ante el Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa presentada por los parlamentarios.

Escrito por Ángela del Canto para El Líbero/gap