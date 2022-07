Una elefanta y su cría fueron rescatadas este miércoles después de que ambas quedaran atrapadas en una alcantarilla de drenaje cerca de un campo de golf en la provincia tailandesa de Nakhon Nayok, cerca de Bangkok.

El incidente ocurrió durante las lluvias monzónicas cuando la cría resbaló y cayó en un desagüe de hormigón de unos dos metros de profundidad y tres metros de ancho. El pequeño elefante, de cerca de un año de edad, no lograba salir de la zanja por sí mismo y su madre permanecía cerca de la alcantarilla observándolo desde arriba, recoge Thai PBS.

Los animales fueron descubiertos casualmente por un residente, quien no dudó en alertar a los funcionarios de vida silvestre y a las autoridades del Parque Nacional Khao Yai, donde se encuentra el campo de golf. Especialistas y voluntarios formaron tres equipos de rescate para poder ayudar a los paquidermos.

ELEPHANT RESCUE: A veterinarian and national park staff saved an elephant mother in Thailand after they performed CPR on her Wednesday The elephant fainted from stress after her calf fell and got stuck in a hole. They were both rescued and safely walked back into the wild. pic.twitter.com/O1WZhzBDZW

— CBS News (@CBSNews) July 14, 2022