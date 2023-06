Tras la confirmación de la segunda muerte de un lactante en la Región de Valparaíso vinculada un cuadro de virus sincicial, el expresidente Sebastián Piñera dio a conocer la disponibilidad del equipo que enfrentó durante su gobierno la pandemia de coronavirus para colaborar frente a esta situación con las actuales autoridades del Ministerio de Salud.

“Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la muy lamentable muerte de dos infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno, está totalmente disponible a colaborar”, expresó el exgobernante en un mensaje en sus redes sociales la mañana de este jueves.

Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la muy lamentable muerte de dos infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno, está totalmente disponible a… — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 8, 2023

Según el más reciente informe del Instituto de Salud Pública, la circulación de virus invernales aumentó 128,8% respecto del año pasado y 51,3% en comparación a 2019, el último año prepandémico.

El Ministerio de Salud (Minsal) en tanto, confirmó, que actualmente existe una una ocupación del 92% de las camas críticas infantiles.

“Con la red ya estresada, hay que actuar con celeridad para reforzar las campañas de vacunación en grupos de riesgo, reconvertir camas con la ayuda de prestadores privados y, sin duda, mejorar la gestión de Unidad de Gestión de Camas”, afirmó la exsubsecretaria de Salud Paula Daza, hoy directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo.

Diversas voces de exautoridades y especialistas han expresado reparos al manejo de la campaña de invierno, considerando el aumento de los casos de enfermedades respiratorias causadas por el virus respiratorio sincicial (VRS), un agente que se ve favorecido por las bajas temperaturas, el hacinamiento y los episodios de altos niveles de contaminación.

El martes, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, reportó el fallecimiento de una lactante de dos meses en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil asociado a un cuadro de neumonía grave por virus respiratorio sincicial. En tanto, este jueves, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, confirmó el fallecimiento de una lactante de dos meses que habría estado con un cuadro respiratorio agudo asociado a más de un virus, entre ellos el sincicial, en el Hospital de Quilpué.

Ante las críticas por lo ocurrido en San Antonio, debido a que no había camas de urgencia pediátrica respiratoria disponibles en la región y zonas cercanas y se preparó el traslado de la bebé a Arica, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo al anunciar medidas de reforzamiento de la red asistencial este miércoles, que desde el hospital se les informó que la menor “tuvo una complicación muy grave que hizo imposible trasladarla a cualquier lado”.

“Es importante el que no se haga utilización política de estos casos tan graves. Es una situación que uno no quisiera ver. En los años pre-pandémicos morían en promedio 25 niños por virus sincicial al año. Esto no es una situación que no se haya observado en los gobiernos anteriores, en todos los gobiernos anteriores lamentablemente ha habido lactantes fallecidos por virus sincicial y si las autoridades previas no conocen ese dato es lamentable”, recalcó la titular de Salud aludiendo a críticas que se expresaron desde la oposición y figuras como el exministro Jaime Mañalich.

/psg